Desenzano sul Garda | Brescia | Fallo gonfiabile contro i passanti in strada

DESENZANO FALLO GONFIABILE CONTRO PASSANTI – Gli addii al celibato e al nubilato talvolta finiscono male. Qualcuno beve troppo e si rende protagonista di una bravata. Lo sa bene un ragazzo che alcuni giorni fa a Desenzano sul Garda, ubriaco, ha infastidito i passanti armeggiano un fallo gigante. Il giovane si è beccato una multa salata, di oltre 4mila euro e il cosiddetto ‘daspo urbano’.

La vicenda viene raccontata online da alcuni giornali locali come Brescia Today e Bresciaoggi. L’intervento della Polizia locale si è concluso precisamente con sanzioni da circa 4mila euro e un decreto di allontanamento temporaneo dal territorio comunale di Desenzano.

Come riferito dal comandante dei vigili Carlalberto Presicci due sabati fa un gruppo di ragazzi parmensi, ubriachi, si aggiravano per le strade di Desenzano importunando i passanti e il “capo” dei festeggianti, forse il futuro sposo, camminava armeggiando con un simbolo fallico gonfiabile di notevoli dimensioni. Poi è stato fermato da agenti in borghese.

Il giovane armato di fallo gonfiabile è stato accompagnato al comando, identificato e sanzionato. È stato multato di 3.800 euro per atti contrari alla pubblica decenza, un reato depenalizzato e che prevede quindi solo una sanzione amministrativa, e di altri 200 euro per ubriachezza molesta.

I giovani sarebbero stati avvicinati, sul lungolago, da agenti in borghese impegnati proprio in quel genere di di controlli perché a Desenzano quello degli addii al celibato molesti è un problema noto da anni. I ragazzi hanno reagito bene ai controlli ed è stato necessario anche l’intervento di altre pattuglie per ristabilire la calma.