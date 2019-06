Cicciolina Grande Fratello Vip | Ilona Staller | Alfonso Signorini | Canale 5 | Concorrente

CICCIOLINA GRANDE FRATELLO VIP – Inizia a prendere forma il cast de Il Grande Fratello Vip, il popolare reality che tornerà questo autunno su Canale 5 con la quarta edizione. La produzione del programma di Mediaset è già a lavoro per mettere insieme una serie di personaggi che possano creare un mix esplosivo, e garantire così ottimi ascolti.

Tra i nomi che circolano nelle ultime ore sicuramente fa scalpore quello di Cicciolina, l’ex pornostar che è stata anche in Parlamento. Ma non solo. Come vi avevamo raccontato in anteprima, uno dei vip presi in considerazione per la nuova edizione del Gf è Giucas Casella. Tra i papabili anche il Divino Otelma.

Su questa indiscrezione il mago ha dichiarato: “Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande Fratello Vip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni”. La fumata bianca, insomma, sembra vicina.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini condurrà la nuova edizione?

Intanto Mediaset ha deciso quello che sarà il conduttore del Gf Vip 2020: si tratta di Alfonso Signorini, che il grande pubblico conosce per aver svolto il ruolo di opinionista proprio all’interno del celebre reality.

Sulla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Cicciolina ha spiegato: “Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality. Mi piacerebbe partecipare. Perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all’interno della famosa casa”.