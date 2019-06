Chef Rubio polemica cous cous

Per Mario Giordano l’Italia è ormai vittima di “Cous Cous clan”. Cioè, spiega il giornalista, “se non mangi etnico, se non mangi Cous Cous non sei alla moda”. Le parole pronunciate da Giordano nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio di Mediaset, lo scorso 20 giugno, non piacciono a tanti.

La trasmissione di Rete 4 si è concentrata a lungo sul tema dei negozi etnici e dei ristoranti che servono piatti esotici, come il cous cous, appunto. E per questo Mario Giordano si è lasciato andare a un’invettiva contro la cucina straniera che prendeva piede proprio dall’attacco al cous cous.

Chef Rubio polemica cous cous | Riscoprire i “nostri piatti”

Per il giornalista, l’Italia ha “la cucina migliore del mondo”, è ora quindi di riscoprire “i nostri piatti”, continua. L’affermazione di Giordano ha generato una polemica non da poco, tra chi si è schierato dalla sua parte, prendendo le difese della cucina nostrana (con posizioni chiaramente nazionaliste) e chi, invece, vede nelle influenze della cucina straniera solo una ricchezza in più per la cultura culinaria del paese.

Chef Rubio polemica cous cous | Come smontare una polemica in poche, semplici mosse

A mettere a tacere tutti ci pensa lo chef più popolare e polemico dei social: Chef Rubio. In un tweet, Rubio demolisce Giordano. Poche, semplici parole bastano per smontare la polemica sollevata dal giornalista a Dritto e Rovescio.

“Chi glielo dice a sto genio che oltre che africano è un piatto tipico della Sardegna e della Sicilia?? Come stamo messi male mamma mia”, sentenzia lo chef di Unti e bisunti.

E in effetti il cuoco romano più amato della tv ha ragione. Il cous cous, infatti, è un piatto tipicodel Nordafrica, ma pure della Sicilia occidentale e della Sardegna Sudoccidentale. Basti pensare, infatti, che il cous cous (anzi cuscusu in dialetto) di pesce è uno dei piatti tipici del trapanese, come pure a Favignana e a San Vito Lo Capo.

