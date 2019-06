Tommaso Paradiso e Calcutta si scambiano i profili Instagram: cosa c’è dietro?

Da ormai cinque giorni i leader indiscussi della scena pop italiana, Tommaso Paradiso e Calcutta, si sono scambiati i profili Instagram, confondendo fan e followers.

Il leader dei The Giornalisti condivide sulla sua pagina Instagram immagini dell’amico e musicista di Latina alle prese con selfie allo specchio, o filmati di Calcutta in cui canta “Fine dell’estate”, una delle canzoni che ha reso famoso il trio musicale nel periodo in cui producevano musica indie.

Allo stesso modo Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme, condivide con i suoi 411mila follower su Instagram foto di Tommaso Paradiso. Il quale in un video suona alla chitarra una canzone che risulta essere il perfetto mix tra “Paracetamolo“, brano di successo pubblicato da Calcutta nel 2018, e “Completamente”, altra canzone storica dei The Giornalisti.

Sul social network impazzano i commenti dei fan che si chiedono cosa stia succedendo e non si spiegano il motivo dello scambio di profili tra i due artisti. Che anche nelle stories Instagram continuano a diffondere contenuti dell’altro. Proprio ieri Tommaso Paradiso ha caricato tra le sue storie una foto di Calcutta a commento del concerto di oggi, con cui aprirà il tour estivo a Milano, all’ippodromo di San Siro. “Domani si ricomincia il tour, il dovere mi chiama”, scrive Paradiso nella storia con l’immagine del cantante di “Oroscopo”.

Aumenta per questo la confusione e persino uno degli amici più vicini a entrambi gli artisti, l’intrattenitore di Sky e voce di Radio Dj Alessandro Cattelan, chiede loro di smetterla. “State esagerando”, scrive Cattelan sul profilo di Calcutta.

Questo gioco ha dunque generato nei fan dei musicisti il sospetto che i due stiano preparando una collaborazione, come in realtà già successo per la hit primaverile “La luna e la gatta“, scritta e cantata insieme a Jovanotti. Probabilmente non è così e lo scambio sarebbe stato semplicemente un escamotage per attirare l’attenzione dei follower, un gesto goliardico.

Eppure adesso Calcutta e Paradiso si sentono quasi costretti ad avviare un progetto insieme. In un’intervista rilasciata al programma “Alza la Radio” di Radio Due, Tommaso Paradiso ha dichiarato che lo scambio dei profili è arrivato prima dell’idea di un progetto musicale.

“Ci siamo scambiati gli account così, tanto per fare. Poi ad un certo punto lui mi chiama e mi dice: ‘Ao, mo se non famo ‘na canzone insieme, qua si incazzano‘. Quindi è nato prima lo scambio degli account che il progetto di fare una canzone insieme”, ha detto il cantante del tormentone estivo “Maradona y Pelé”.

Tutto lascia pensare dunque che ascolteremo presto un nuovo mix frutto della collaborazione tra i due cantanti indie pop.

