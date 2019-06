🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 24 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | The Meddler | Temptation Island | Francia Romania | 22 minutes

ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2019 – LUNEDÌ – È iniziata una nuova settimana televisiva che ha portato in dote, per la gioia di una parte degli spettatori di Canale 5, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

C’è grande attesa dunque oggi in vista della pubblicazione dei dati Auditel sugli ascolti tv di ieri sera, lunedì 24 giugno 2019. Il docu-reality di Canale 5 è piaciuto come gli altri anni? O anche questo, ennesimo reality Mediaset ha registrato un calo?

La contro-programmazione, a dire la verità, non era così agguerrita. Rai 1 schierava il film The Meddler, del 2015, mentre su Rai 2 andava in onda in diretta la partita tra Francia e Romania (Europeo Under 21), che interessava da vicino anche l’Italia. Su Italia 1, invece, un altro film: 22 minutes.

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di ieri?

Ascolti tv | 24 giugno 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Alla fine, come previsto, a vincere la serata è stata proprio la nuova edizione di Temptation Island 2019, su Canale 5, che ha ottenuto uno share del 22,24 per cento, con 3.546.000 utenti collegati.

L’esordio del docu-reality di Canale 5, dunque, si rivela un gran successo, alzando decisamente la media degli ascolti tv di questa stagione Mediaset. Eppure, la prima puntata dell’edizione dell’anno scorso aveva fatto addirittura meglio, attestandosi a 3,7 milioni di spettatori.

Il riassunto completo della prima puntata di Temptation Island 2019

Per quanto riguarda gli altri canali, invece, su Rai 1 il film The Meddler è stato visto da 2.536.000 spettatori, con uno share del 12,69 per cento.

Su Rai 2, la partita Francia-Romania ha registrato 2.412.000 ascolti (11,62 per cento), mentre su Italia 1 la pellicola 22 minutes è stata vista da 1.033.000 persone (4,94 per cento di share).

Su Rai 3, la seconda puntata del docu-reality Prima dell’alba – La rampa, con Salvo Sottile, ha ottenuto 814.000 spettatori (3,95 per cento), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica con Nicola Porro è arrivato a 725.000 ascolti (4,6 per cento).

Il film L’ombra del diavolo, trasmesso ieri su La 7, ha interessato 544.000 persone (2,77 per cento).

Ascolti tv | 24 giugno 2019 | Lunedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè totalizza 3.025.000 spettatori con il 14,85 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra invece una media di 3.575.000 spettatori con uno share del 17,51 per cento, confermandosi quindi leggermente superiore.

Su Italia 1 CSI ha registrato 913.000 spettatori con il 4,61. Su Rai 3 Un Posto al Sole è arrivato a 1.616.000 spettatori (7,9 per cento).

Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha raccolto davanti al video 765.000 individui all’ascolto (4,02 per cento).