Chi è Aaron Philip, la modella transgender, nera e disabile che sta cambiando la moda

aaron philip chi è – È un’apripista Aaron Philip, modella nera, transgender e disabile. La prima indossatrice diversamente abile ad avere firmato un contratto con la celebre agenzia Elite Model Management. E la prima modella su una sedia a rotella ad avere ottenuto la copertina di un giornale, Paper, che l’ha ritratta in occasione di un numero speciale dedicato al Pride. Prima di lei, c’era stata solo Jillian Mercado.

Sono bastate poche parole per aprire il caso: il cinguettio è girato molto, rimbalzato da un account a un altro, e Aaron ha iniziato a ricevere messaggi su messaggi. Complimenti, solidarietà, incoraggiamenti. Poi, la svolta: una campagna pubblicitaria per American Eagle e, dopo otto mesi, un contratto con una delle più grandi e rinomate agenzie di modelle.

“L’industria della moda ha sempre conosciuto un solo tipo di corpo”, ha raccontato Philip in un’intervista alla CNN.“Ma ora stiamo cambiando. Tutti i corpi vogliono essere rappresentati, celebrati e considerati desiderabili”. Con più di 86mila follower su Instagram, Philiph sta rompendo l’omogeneità della rappresentazione. Su una passerella e fuori.

Non si definisce un’attivista, ma riconosce il sostegno che la sua figura può apportare ai tentativi per includere le diversità e permettere che altre modelle disabili prendano parte a una sfilata di moda.

“Non dovrebbe essere la responsabilità di chi è emarginato battersi per far sentire la propria voce ma se può esserci un modo per farsi ascoltare, io lo faccio. E mi auguro che ogni ragazza come me possa vivere e fare il proprio lavoro”, ha aggiunto la modella. Che ora ha (anche) un altro obiettivo: frequentare l’università per studiare arte e fotografia.