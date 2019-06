Walter Nudo lascia la tv | Addio Italia | Motivi | Operazione al cuore

Walter Nudo lascia la tv – motivi – Addio alle scene. Walter Nudo esce dalla porta principale. Dice basta, saluta il pubblico. Addio tv. Forse addio Italia.

Un annuncio inaspettato da parte del vincitore dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip. Dopo il malore, che lo ha colpito in America costringendolo ad un intervento al cuore al Monzino di Milano, decide di mollare tutto. Prima di farlo, però, diffonde tramite il suo staff una nota ufficiale.

Ma spunta un altro giallo. Walter Nudo potrebbe lasciare anche l’Italia? Il terribile sospetto corre in Rete. Del resto, chi lo conosce bene sa che da anni viaggia in giro per il mondo con la sua fedele compagna: la chitarra. Uno strumento a cui è legatissimo.

L’attore, nelle frasi diffuse in occasione del suo clamoroso addio, lascia trapelare qualcosa che potrebbe far intendere un trasferimento all’estero (forse più prolungato del solito).

Walter Nudo lascia la tv | Le parole dell’attore

“Dopo 24 anni e’ arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità”, racconta Walter. Che potrebbe molto presto continuare a viaggiare in giro per il mondo come ha fatto in tutti questi anni.

“Mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno , sono rientrato partecipando all’ ultimo GF VIP solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace.

“Negli ultimi mesi , dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ( così come dovrebbe esserlo per tutti ), ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita e a credere sempre più in se stessi, nei propri valori , nei propri diritti e nei propri sogni.

La tv italiana per me rimane sempre e solo un mezzo con il quale promuovere i miei progetti pieni di questi presupposti! Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio!

Walter Nudo lascia la tv | Il sospetto di un trasferimento all’estero

Mi auguro solo che parlando di consapevolezza e di responsabilità’ , ci sia una coscienza da qualche parte che realizzi, a un certo punto , che i semi che piantiamo oggi , sono i frutti che mangeranno i nostri figli domani! C’è un italiano migliore in ognuno di noi che merita di uscire fuori e di vivere felicemente in un Italia migliore di questa”.

Dunque, quest’ultima frase non lascerebbe spazio a doppie interpretazioni. Intanto, i fan di Walter Nudo (che sono numerosissimi) sperano che possa ripensarci.

