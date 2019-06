Vittorio Collina Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Katia Fanelli | Età | Concorrente

VITTORIO COLLINA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Tra le coppie più attese di questa edizione di Temptation Island 2019 c’è sicuramente Vittorio Collina con Katia Fanelli. Il reality estivo di Canale 5 riparte lunedì 24 giugno 2019 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il format è quello di sempre: sei coppie impegnate nel loro viaggio nei sentimenti di tre settimane. Alla fine dovranno decidere se tornare a vivere insieme o separarsi. Come andrà a Vittorio e Katia?

Ma chi è Vittorio Collina, concorrente di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Vittorio Collina Temptation Island 2019 | Chi è

Classe 1988, Vittorio è nato il 14 febbraio. Il fidanzato di Katia ha frequentato prima le scuole superiori e a seguire l’università alla facoltà di Economia. Molto bravo con le lingue, parla fluentemente italiano, inglese, francese e russo.

Ama molto lo sport, gioca a calcio, ed è uno speaker e vocalist molto apprezzato nella riviera romagnola. Ha presentato anche alcuni stand al Rimini Wellness. Inoltre, per non farsi mancare nulla, è un pilota di droni.

Vittorio e Katia sono fidanzati da due anni e mezzo: i due vorrebbero andare a convivere, anche se lei non sembra molto convinta. Per questo hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2019.

“Vivo in questa casa da circa due anni e ho presto questa decisione per vivere un po’ in intimità con lei. Le ho detto di venire a vivere qui con me ma ancora lei non se la sente. Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia”, ha detto Vittorio nel video di presentazione.

“Io non ho mai messo in discussione il mio amore per lei. Quello che a volte penso è che quello che provo io sia di più rispetto a quello che lei prova per me.”, ha aggiunto Vittorio.

Instagram

Essendo uno speaker e video maker già famoso, Vittorio è conosciuto da tante persone e il suo profilo Instagram è seguito già da più di 2mila persone.