Turista britannica aggredita e violentata a Milano, sui Navigli

Turista britannica aggredita Navigli Milano | Una turista britannica ha denunciato di essere stata aggredita e violentata a Milano, in zona Navigli. La donna in un primo momento aveva detto di essere stata rapinata, ma in un secondo momento ha raccontato anche degli abusi sessuali.

Secondo la testimonianza, resa ai Carabinieri della compagnia Duomo, la donna sarebbe stata aggredita da cinque persone, di origine nordafricana, poco dopo le 6 di mattina di domenica 23 giugno. La 44enne britannica ha raccontato di essere stata accerchiata, spintonata e poi picchiata dal gruppo di malintenzionati a via Conca del Naviglio.

Dopo essere riuscita a chiamare il 112, la donna è stata trasportata al Policlinico di Milano, dove è stata medicata per i lividi e i graffi alla schiena. Solo dopo qualche ora, passato lo shock, la donna ha raccontato dello stupro subito da uno dei suoi aggressori.

I carabinieri hanno riscontrato alcuni punti poco chiari nel racconto, ma si sta indagando per fare luce sulla vicenda.