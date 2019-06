THE MEDDLER TRAMA FILM – Prendete una mamma ficcanaso e aggiungeteci una figlia riservata: cosa potrebbe uscirne fuori? The Meddler, risultato estrapolato da Lorene Scarafia, regista di Cercasi amore per la fine del mondo.

The Meddler è una pellicola uscita nel 2016 che viene riproposta in prima serata su Rai 1.

Di cosa parla? Vediamolo insieme.

Il cast di The Meddler

The Meddler trama film | Di cosa parla?

Mamma e figlia non potrebbero essere più diverse. Marnie Minervini è una donna spumeggiante che non si ferma davanti a niente, neanche la morte del marito le priva della gioia di vivere.

L’uomo passato a miglior vita le ha lasciato un’alta somma di denaro che Marnie sperpera in ogni dove soltanto per vedersene bene della vita, acquistando un nuovo appartamento, concedendosi qualche viaggio e persino pagando un matrimoni da sogno all’amica di sua figlia, Lori.

A differenza di sua madre, costantemente allegra e ottimista, Lori è una ragazza riservata che sta attraversando un brutto momento. Ha da poco rotto con un uomo a cui tiene ancora molto e sta cercando di guarire da un cuore spezzato. Lori vorrebbe leccarsi le ferite da sola, in privato, ma da quando sua madre si è trasferita nella sua stessa città, la privacy è diventato un di più.

Tutto quello che c’è da sapere su The Meddler

Marnie non conosce limiti: si presenta a casa di sua figlia senza preavviso, entra senza bussare e la chiama in continuazione. Un giorno, ficcanasando nel computer, Marnie scopre che sua figlia potrebbe volersi togliere la vita. Disperata, si reca dalla psicologa di Lori cercando di sapere qualche dettaglio in più su sua figlia. Entrando in quello studio, però, Marnie finisce per diventare una cliente a sua volta ed essere psicoanalizzata.

Morale della favola: Marnie si è trasferita in una nuova città dove non ha nulla, né amici né interessi e quindi la sua unica distrazione è Lori. Madre e figlia arrivano a uno scontro, Lori è esasperata dall’invadenza di sua madre e così Marnie è costretta a impiegare il suo tempo in modo diverso. Facendo volontariato, per esempio, o da babysitter a un’amica di Lori e accompagnando un ragazzo conosciuto all’Apple Store a dei corsi serali.

Quello di cui Marnie ha bisogno è una forte distrazione perché, senza dover risolvere i problemi degli altri, inizierebbe a pensare ai propri, come la morte di suo marito Joy.

The Meddler va in onda lunedì 24 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

