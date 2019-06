THE MEDDLER STREAMING – The Meddler – Un’inguaribile ottimista è una commedia del 2016 diretta da Lorene Scafaria.

La pellicola è un omaggio alla madre della regista e a tutte quelle mamme – o meglio donne – costrette a superare un grave lutto.

La protagonista di The Meddler è Marnie, una donna spumeggiante che ha da poco perso il marito. L’uomo le ha lasciato un ricco patrimonio che Marnie può sfruttare a suo piacimento. La donna sceglie di cambiare vita e si trasferisce nella città dove vive sua figlia Lori. Nuova città, nuova vita. Marnie non conosce nessuno, motivo per cui si attacca ossessivamente a sua figlia.

Un attaccamento talmente morboso da portare la ragazza a una crisi di nervi e soltanto la psicologa potrà aiutare madre e figlia a ragionare sul da farsi.

The Meddler è arrivato nelle sale italiane nel 2016 e, a distanza di tre anni, Rai 1 ripropone la pellicola in prima serata lunedì 24 giugno 2019.

Il film va in onda alle 21:25, per trovare il canale basta sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

Non siete a casa questa sera oppure non avete una tv? Nessun problema, perché The Meddler è disponibile anche in diretta streaming. Come? Tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione gratuita dell’utente i propri contenuti. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi cliccare sul vostro programma d’interesse.

Ma c’è di più. Se questa sera avete da fare e non potete guardare in diretta streaming il film, grazie alla funzione on demand potrete recuperare The Meddler anche dopo la messa in onda.

