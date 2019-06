The Meddler film | Trama | Cast | Streaming | Trailer | Curiosità

THE MEDDLER FILM – Come si elabora un lutto? E quando si finisce di essere in lutto? The Meddler – Un’inguaribile ottimista è una pellicola del 2016 con protagonista Susan Sarandon, attrice premio Oscar conosciuta per Atlantic City e Thelma & Louise.

Il film è una commedia diretta da Lorene Scafaria, scrittrice e attrice nota al pubblico per il film Nick & Norah – Tutto accade in una notte e Cercasi amore per la fine del mondo (un film con Keira Knightley).

The Meddler è una di quelle commedie agrodolci intese come un omaggio da parte della regista a sua madre e a tutte le madri, o comunque donne, che devono rimettersi in sesto dopo un lutto.

Di cosa parla The Meddler? E qual è il cast? E dove vederlo in tv e streaming?

The Meddler Film | Trama

Marnie Minervini è una donna spumeggiante, sempre sorridente e con il consiglio pronto per tutti. Suo marito è morto e Marnie ha deciso di trasferirsi in un’altra città, quella dove vive sua figlia Lori.

Marnie ha a disposizione una consistente eredità lasciatale dal marito e utilizza il denaro per non farsi mancare nulla, dall’appartamento nuovo di zecca a qualche viaggio qua e là, persino un matrimonio in pompa magna regalato a un’amica di Lori.

Lori, a differenza della madre, è una ragazza introversa che dà meno nell’occhio. Nella vita fa la scrittrice e sta processando a sua volta una separazione, perché ha interrotto una relazione con un ragazzo a cui tiene ancora. La ragazza sta cercando di riprendersi da un cuore spezzato e vorrebbe farlo per conto proprio, ma sua madre non vuole proprio saperne di rispettare i confini.

Ed ecco perché sua madre diventa improvvisamente una stalker, piombandole in casa quando meno se l’aspetta, bombardandola di telefonate: un comportamento poco adulto e rispettoso per la riservata Lori.

Un giorno Marnie, ficcanasando nel computer di Lori, trova un messaggio sospetto e si convince che sua figlia voglia togliersi la vita. Così, presa dal panico, la donna si reca dalla psicologa della figlia senza sapere che, varcando quella porta, sarebbe diventata a sua volta una paziente.

The Meddler Film | Cast

Chi compone il cast di The Meddler? La protagonista Marnie è interpretata dall’attrice premio Oscar Susan Sarandon, mentre Lori è interpretata da Rose Byrne.

Nel cast abbiamo anche J.K. Simmons, Jerrod Carmichael, Cecily Strong, Lucy Punch, Michael McKean, Jason Ritter, Sarah Baker e Casey Wilson.

The Meddler Film | Streaming

Ma dove vedere The Meddler? Il film del 2016 viene mandato in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 24 giugno 2019. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguirlo in diretta streaming, o recuperarlo anche dopo la messa in onda, può farlo con RaiPlay.

