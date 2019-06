The Meddler cast | Attori e personaggi | Susan Sarandon

THE MEDDLER CAST – The Meddler è una commedia del 2016 diretta da Lorene Scafaria (Cercasi amore per la fine del mondo) che vede come protagonista una spumeggiante Susan Sarandon.

Il film mette al suo centro un delicato rapporto tra madre e figlia, due donne agli antipodi che devono cercare di coesistere. Marnie, la madre, ha da poco perso il marito Joy il quale le ha lasciato un ricco patrimonio che Marnie ha intenzione di sfruttare al meglio. Si trasferisce nella città di sua figlia, Lori, e compra un nuovo appartamento.

Marnie è una donna sempre sorridente, pronta a dare consigli a tutti e il suo animo frizzante può risultare a tratti invadente a Lori, abituata a stare per conto proprio soprattutto quando soffre. Lori è reduce da una dura separazione da un uomo che ama ancora, vorrebbe guarire dal cuore in pezzi in privato ma sua madre non glielo permette.

Fin troppo invadente, Marnie piomba spesso a casa della figlia senza annunciarsi, entra senza bussare e la bombarda di telefonate.

Un giorno, grazie alla sua invadenza, Marnie sospetta che sua figlia abbia tendenze suicida e si reca dalla psicologa in cerca d’aiuto. Il medico però la sottopone a psicoanalisi e evidenzia che il suo rapporto con Lori è troppo morboso: Lori non è sua figlia, è una distrazione bella e buona per ovviare alle sue mancanze.

Chi abbiamo nel cast di The Meddler? Protagonista indiscussa è Susan Sarandon, volto molto amato a Hollywood per diverse sue interpretazioni, tra cui quella meritevole di Premio Oscar in Dead Man Walking – Condannato a morte. Il suo primo film è stato La guerra del cittadino Joe e da allora la carriera è stata tutta in discesa. L’abbiamo vista in La forza dell’amore, Thelma & Louise, Piccole donne, Le verità negate, Mr. Woodcock e il più recente La mia vita con John F. Donovan, ma anche protagonista della serie Feud.

Al suo fianco in The Meddler c’è Rose Byrne, che interpreta Lori. La Byrne è conosciuta per aver recitato in Star Wars II – L’attacco dei cloni, Sunshine, Segnali dal futuro, X-Men e Cattivi vicini.

Al cast di The Meddler si aggiungono anche J.K. Simmons, Jerrod Carmichael, Cecily Strong, Lucy Punch, Michael McKean, Jason Ritter, Sarah Baker e Casey Wilson.

The Meddler va in onda lunedì 24 giugno 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.

