Temptation island Georgette Polizzi Davide Tresse – Altro che tentazione. Altro che rottura. Temptation island, che inizierà oggi 24 giugno su Canale 5, riserva sempre grandi colpi di scena. Certi amori non tramontano mai. Stiamo parlando di Georgette Polizzi e Davide Tresse, che hanno partecipato al programma targato Fascino nel 2016. Sono tornati a casa, nel loro amato Veneto, uniti più di prima.

Insieme hanno superato ogni tipo di difficoltà, che resta solo un ricordo. Georgette e Davide si sposeranno il prossimo 15 settembre. I preparativi stanno andando avanti alla grande e la lista degli invitati al grande giorno cresce di ora in ora.

“Tutto si svolgerà in Veneto, esattamente in una vecchia fabbrica abbandonata ristrutturata per festeggiare i matrimoni”, racconta a TPI Davide. “Ancora non le ho dato l’anello, lo farò nel giorno del sì”, continua scherzando al telefono. Sicuramente l’amore di Davide per Georgette, ormai famosa stilista ed imprenditrice, è stato terapeutico in tutti questi giorni.

L’ex concorrente di “Temptation island”, qualche settimana fa, si è concessa una fuga d’amore lontano dal frastuono della città, lasciando a casa il lavoro e i problemi. Lei e Davide. Soli. Innamorati. Proprio come il primo giorno, come la prima puntata di Temptation – edizione 2016.

“Avevo appena finito la terapia, i medici mi avevano consigliato di starmene tranquilla. Invece, sono partita con il mio Davide in un posto fantastico e siamo stati benissimo”, racconta Georgette, che dieci mesi fa è stata colpita dalla Sclerosi multipla. Lei, che ha una forza invidiabile, ha lottato sin dal primo istante diventando per migliaia di fan un punto di riferimento.

In tutti questi mesi non ha mai mollato la sua azienda, fresca di un nuovo brand di moda che sta spopolando grazie alla sua creatività e alla popolarità che la televisione ha regalato a lei e Davide. “Lavoriamo spesso insieme e non litighiamo mai. Sul lavoro siamo perfetti colleghi, a casa innamorati persi”, ci svela la Polizzi. Sembra questo uno dei segreti del loro feeling. Invidiabile.

Temptation island Georgette Polizzi Davide Tresse | I preparativi per le nozze

Sembra che Georgette abbia scelto l’abito bianco in una sola giornata. Stupendo tutti, Davide compreso. I preparativi per le nozze vanno avanti a ritmo spedito. Molti personaggi della tv, pochi giornalisti. Tanto amore. Qualche fuoriprogramma. Come del resto la proposta di matrimonio bizzarra che Georgette ha ricevuto qualche mese fa.

“Nessun anello, come vuole la tradizione. Eravamo sul divano a guardare la tv. Ad un certo punto Davide mi dice: “Penso che tu sia la donna migliore del mondo. Voglio sposarti”, aveva svelato Georgette in una recente intervista.

Saranno circa duecento gli invitati al matrimonio. I testimoni sono già stati scelti. Dalla parte di Georgette le tre più care amiche, Alice Basso, Laura e Katia (Non fanno parte del mondo dello spettacolo). Per Davide invece Alessandro, Luca e Stefano (amici d’infanzia)

