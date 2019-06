Temptation Island 2019 tentatori | Tentatrici | Nomi | Chi sono | Concorrenti | Federica Lepanto

TEMPTATION ISLAND 2019 TENTATORI – Sei coppie di fidanzati che decidono di mettersi in gioco e separarsi per 21 giorni per testare la loro fedeltà e la tenuta del loro amore. Questo il meccanismo di base di Temptation Island 2019, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e giunto alla sesta edizione.

La trasmissione più amata dell’estate, soprattutto dai più giovani, torna in prima serata ogni lunedì sera in prima serata dalle 21.25 su Canale 5. Come ogni anno le sei coppie di concorrenti vengono suddivisi in due villaggi, uno per i fidanzati e uno per le fidanzate.

Nello splendido resort i fidanzati saranno in compagnia di 13 bellissime tentatrici (donne tutte single), dall’altra parte le fidanzate potranno godere dello stesso vantaggio circondandosi di 13 aitanti tentatori.

Come sempre non mancheranno i video e i falò, in cui ognuno dei concorrenti vedrà quello che sta facendo dall’altra parte dell’isola il proprio partner. Alla fine la coppia dovrà decidere se tornare a casa insieme oppure separarsi definitivamente.

Una decisione che tutte le coppie di Temptation Island 2019 prenderanno nel corso dell’attesissimo falò di confronto. Come sempre non mancheranno litigi, discussioni, tradimenti e momenti che faranno divertire il pubblico da casa.

Ma chi sono i tentatori di Temptation Island 2019? Sono in tutto 26, 13 ragazzi e 13 ragazze che trascorreranno tutto il tempo insieme ai fidanzati e alle fidanzate di questa edizione. Non tutti i nomi sono stati annunciati, ma alcuni ve li possiamo anticipare.

Federica Lepanto, vincitrice della 14esima edizione del Grande Fratello;

Giulio Raselli, 29 anni e arriva dritto dai salotti di Uomini e Donne;

Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone e amico di Matteo Gentili, concorrente del GF 15;

Alessandro Cannataro, calciatore di 24 anni;

Nicolas Bovi, ex fidanzato di Beatrice Valli (ex corteggiatrice di Uomini e Donne).

Come sempre si tratta di bellissimi e palestrati ragazzi e ragazze dalle curve mozzafiato che faranno di tutto per far perdere la testa ai fidanzati e alle fidanzate di Temptation Island 2019.

