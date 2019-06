Temptation Island 2019 coppie | Nomi | Cast | Concorrenti | Canale 5

TEMPTATION ISLAND 2019 COPPIE – Inizia lunedì 24 giugno 2019 Temptation Island 2019, la popolare trasmissione estiva di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia. Un programma molto amato dal pubblico, che si diverte ad assistere agli amorazzi e ai tradimenti dei concorrenti in gara. Anche in questa sesta edizione, sono sei le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Quali resisteranno alle insidie dei tentatori? Ecco dunque tutte le coppie di Temptation Island 2019, i nomi e chi sono.

Temptation Island 2019 coppie | Katia e Vittorio

La prima coppia di questa edizione di Temptation Island è quella composta da Katia e Vittorio. Lui si definisce un sentimentale, mentre lei è particolarmente indipendente. “Partecipo a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei”, racconta il ragazzo nel video di presentazione pubblicato sulle pagine social ufficiali di Temptation Island 2019.

Dal canto suo Katia replica: “Mi prendo tutte le libertà sin dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte prendere. Io faccio quello che mi fa stare bene. Prima vengo io, poi tutto il resto”. Resisteranno fino alla fine?

Temptation Island 2019 coppie | Jessica e Andrea

I due erano fino a poco tempo fa a un passo dal matrimonio. Ora le cosa sembrano decisamente cambiate, soprattutto per Jessica, che ha deciso di rinviare a data da destinarsi il grande giorno. “Partecipo a Temptation perché, dopo aver disdetto il matrimonio, mi sono sorte alcune domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?”. I dubbi, insomma, non mancano.

Temptation Island 2019 coppie | Sabrina e Nicola

Una delle coppie più attese in gara a Temptation Island 2019 è quella formata da Sabrina e Nicola. A spingerli a partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 è la loro forte differenza d’età. Lui ha sempre cercato donne più grandi, anche se la differenza d’età è di ben 20 anni: “Mai avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giocane di me”, racconta la concorrente di Temptation Island 2019.

Temptation Island 2019 coppie | Ilaria e Massimo

La quarta coppia è quella formata da Ilaria e Massimo. La ragazza vorrebbe già impegnarsi seriamente e formare una famiglia, ma ha paura che il suo compagno sia troppo infantile. Massimo infatti è un bambinone che ancora vorrebbe giocare alla PlayStation.

Riusciranno i due a resistere alla lontananza durante la permanenza sulla due isole di Temptation.

Temptation Island 2019 coppie | Cristina e David

Sono l’unica coppia già conosciuta al grande pubblico, in quanto entrambi hanno partecipato al Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante la loro recente apparizione al programma di Maria De Filippi, è soprattutto Cristina a cercare maggiori sicurezze, e per questo ha convinto il suo David a partecipare a Temptation Island 2019.

“Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita, perché ci sono tantissime discussioni, anche futili, quindi ho questo forte dubbio”, dice Cristina, mentre David vorrebbe mettere su famiglia sullo stile di quella classica del Mulino Bianco.

Temptation Island 2019 coppie | Nunzia e Arcangelo

L’ultima coppia di Temptation 2019 è quella formata da Nunzia e Arcangelo. I due stanno insieme da ben 13 anni. Lei partecipa al programma con l’idea di fugare gli ultimi dubbi sulla loro storia e poter trovare la forza per fare il grande passo.

Arcangelo, pur essendo molto innamorato, vorrebbe maggiori libertà: “Lei è persona più importante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l’unica”. Dopo questa esperienza capiranno di essere fatti l’uno per l’altro? Ne vedremo delle belle.

