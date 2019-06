Temptation Island 2019 anticipazioni | Prima puntata | Cosa succede

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI – Anche quest’estate torna Temptation Island, il programma di Canale 5 che anima l’estate con turbolente storie d’amore, tra quelle consolidate e quelle distrutte dall’intromissione dei tentatori.

Anche quest’anno, la conduzione è stata affidata a Filippo Bisciglia che da lunedì 24 giugno 2019 accompagnerà le sei coppie in un viaggio all’interno del suggestivo resort di Temptation Island, raccogliendo sensazioni, emozioni, scoperte e mutamenti delle coppie.

Vediamo le anticipazioni di questa prima puntata di Temptation Island.

Temptation Island 2019 anticipazioni | Prima puntata

All’interno del Resort Is Morus relais di Santa Margherita di Pula (Sardegna), le sei coppie trascorreranno 21 giorni alle prese con tredici tentatori e 13 tentatrici. Sei sono le coppie di fidanzati che metteranno alla prova la propria relazione, affrontando un viaggio di sentimenti per comprendere appieno il loro rapporto.

Chi sono i concorrenti di questa sesta edizione di Temptation Island? Arcangelo e Nunzia, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo e Davide e Cristina.

Tra i tentatori di Temptation Island spiccano i nomi di Giulio Raselli, Rodolfo Salemi, Alessandro Cannataro e Nicolas Bovi, tutti e quattro ex corteggiatori di Uomini e Donne. In più, Federica Lepanto la vincitrice del Grande Fratello 14.

La prima puntata di Temptation Island fa spazio già a un primo falò di confronto. Come anticipato da Maria De Filippi tempo fa a Radio Deejay, una coppia chiederà immediatamente il confronto al termine del quale la coppia deciderà di lasciarsi. La fidanzata in questione avrà scelto un tentatore al posto del fidanzato con il quale è entrata nel docureality, mettendo dunque fine alla relazione.

“Nessuno se lo aspettava, dopo quattro ore dall’ingresso nei rispettivi villaggi era già scoppiata una coppia. La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single. Il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per 2 volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli intimi della loro storia, mentre la seconda volta – quando viene riconvocato – reagisce male, non dico che piange…ma quasi”, ha dichiarato Maria De Filippi.

Temptation Island 2019 va in onda con la prima puntata lunedì 24 giugno alle ore 21:25 su Canale 5.

