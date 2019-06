Stasera in tv Rai 1 | The Meddler | Film | Susan Sarandon | 24 giugno 2019

STASERA IN TV RAI 1 – Questa sera di lunedì 24 giugno 2019 va in onda in prima serata il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista, una commedia agrodolce con protagonista Susan Sarandon.

Il film animerà la serata di Rai 1 portando sul piccolo schermo la storia di una madre che per distrarsi dai propri problemi tartassa la figlia con la sua presenza ingombrante.

Tutta la trama al completo di The Meddler

Stasera in tv Rai 1 | The Meddler | Film

Di cosa parla The Meddler? Marnie ha da poco perso suo marito, un uomo che le ha lasciato una cospicua eredità e la donna decide di vedersene bene della vita, comprando un nuovo appartamento e concedendosi qualche viaggio qua e là.

Insoddisfatta e con il bisogno di cambiare, Marnie si trasferisce nella città dove vive sua figlia Lori, una ragazza riservata che sta attraversando un periodo difficile poiché reduce da un cuore spezzato. Lori tiene ancora al suo ex, ma vorrebbe leccarsi le ferite in privato. Invece sua madre è una trottola impazzita che le piomba continuamente in casa senza avvisare né chiedere permesso, s’intrufola nella sua vita soffocandola poco a poco.

Quando Marnie trova un indizio sospetto sul computer della figlia, credendo che Lori voglia suicidarsi, si reca dalla psicologa della ragazza finendo a sua volta sotto psicoanalisi.

Secondo l’esperta, Marnie deve prendere le distanze da Lori e trovarsi un altro hobby. La figlia è diventata un’ossessione per evitare di pensare ai suoi problemi personali, a partire dalla morte del marito. Ed è così che Marnie accoglie il consiglio della psicologa e cerca di riempire i vuoti della sua vita lasciando un po’ di spazio a Lori.

The Meddler vi aspetta alle 21:25 questa sera su Rai 1.



Il cast di The Meddler

