🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island 2019 | Coppie | Concorrenti | Nomi | Tentatori

STASERA IN TV CANALE 5 – Questa sera, lunedì 24 giugno 2019, inizia su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island 2019, il docu-reality condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia.

Un appuntamento imperdibile per molti, che ogni estate attende l’arrivo di Temptation per seguire gli amori, ma anche i litigi e le discussioni tra le sei coppie del programma.

Ma quali sono le coppie dei concorrenti di Temptation Island 2019? E i concorrenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2019

Il format è il solito di sempre. Sei coppie di fidanzati che si separano per tre settimane dividendosi in due villaggi diversi: uno per i fidanzati e uno per le fidanzate. In entrambi ci sono 13 tentatori (o tentatrici) che proveranno a far perdere la testa ai membri delle coppie.

Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island

Immancabili i falò, in cui fidanzati e fidanzate vedranno video dei loro partner per sapere come si stanno comportando dall’altra parte del resort, se sono fedeli o meno. Alla fine ci sarà il falò di confronto, in cui le sei coppie di questa edizione decideranno se proseguire la propria relazione o separarsi.

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island 2019 | Coppie

Queste le sei coppie di Temptation Island 2019, che parte stasera, lunedì 24 giugno 2019 su Canale 5 con la sesta edizione.

Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone

Jessica Battistello e Andrea Maddalena

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni

Katia Fanelli e Vittorio Collina

David Scarantino e Cristina Incorvaia

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island 2019 | Conduttore

Alla conduzione del format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi c’è come sempre Filippo Bisciglia, che in un’intervista ha dichiarato: “Si sa che non arriveranno tutte e sei le coppie alla puntata finale, poi quest’anno a spoilerare è stata anche Maria De Filippi, quindi va bene così: ci sarà un falò di confronto già nella prima puntata. Anche nelle altre edizioni era stato chiesto un falò di confronto già nella prima puntata. Quest’anno però sono state le parole a provocarlo, parole di cui lei non era a conoscenza, e non per gli atteggiamenti del fidanzato”.

Dove vedere in tv e streaming Temptation Island 2019

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5