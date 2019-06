Stasera in tv | 24 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | The Meddler | Temptation Island | Francia-Romania

STASERA IN TV 24 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 24 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 24 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – The Meddler – Un’inguaribile ottimista

Questa sera su Rai 1 arriva il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista, pellicola del 2015 con Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons, Jerrod Carmichael, Cecily Strong, Lucy Punch, Casey Wilson.

La trama: Marnie Minervini, eterna ottimista rimasta da poco vedova, si sposta dal New Jersey a Los Angeles per essere più vicina alla figlia. Armata di iPhone e di un cospicuo conto in banca, Marnie si ripropone di farsi nuovi amici, di trovare un proprio scopo e di aprire, eventualmente, di nuovo il suo cuore a qualcuno.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Europei 2019 Under 21: Francia – Romania

Su Rai 2 invece arriva una nuova partita, in diretta da Cesena, dell’Europeo Under 21 in corso in Italia. Questa sera infatti si sfidano Francia e Romania, in una partita decisiva non soltanto per la qualificazione alle semifinali delle due squadre in questione, ma anche della nostra Nazionale.

L’Italia, arrivata seconda nel girone A, spera che a vincere sia la Romania (con qualsiasi risultato) o la Francia (con almeno tre gol di scarto). In caso di pareggio, invece, accederebbero alle semifinali sia Francia che Romania, a discapito dell’Italia.

L’Italia Under 21 si qualifica alle semifinali degli Europei 2019 se… Tutte le combinazioni

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Prima dell’alba – La Rampa

Questa sera su Rai 3 va in onda Prima dell’alba – La Rampa, docureality condotto da Salvo Sottile, che esplora l’universo notturno in tutte le sue declinazioni, dal lavoro al divertimento, dalla trasgressione al crimine fino al sociale, raccogliendo storie incredibili e straordinarie, spesso sconosciute a chi vive di giorno.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera torna un nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico e sull’attualità condotto come sempre da Nicola Porro. Tanti gli ospiti previsti.

Stasera in tv 24 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Temptation Island

Su Canale 5 questa sera torna, dopo un anno di assenza dai palinsesti, uno dei programmi Mediaset più amati e odiati allo stesso tempo: Temptation Island. Una serie di coppie, formate da personaggi che provengono dal mondo dei reality e dei programmi di intrattenimento di Canale 5, si separano per 21 giorni. Sia uomini che donne, sulle spiagge di Temptation Island, dovranno resistere alle tentazioni di alcuni concorrenti single, per dimostrare di amare veramente il partner. Ci riusciranno?

Guida tv 24 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – 22 Minutes

Su Italia 1 questa sera arriva il film 22 Minutes, action del 2013 con Makar Zaporozhsky, Denis Nikiforov, Victor Sukhorukov, Ekaterina Malikova.

La trama: Basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell’assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L’equipaggio della petroliera, composto da 23 marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. La nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”, presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riceve il segnale di S.O.S e invia i suoi uomini per una missione di salvataggio….

Ecco il trailer:

Programmi tv 24 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – L’ombra del diavolo

Questa sera su La 7 è in programma il film L’ombra del diavolo, con Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin, Rubén Blades, Treat Williams, George Hearn.

La trama: Un uomo intrappolato dal destino e un altro dal dovere scopriranno per che cosa sono disposti a vivere, lottare e morire.

Stasera in tv 24 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Infelici e contenti

Su Tv 8 questa sera arriva il film Infelici e contenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja.



La trama: Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, ora vive in carrozzella per colpa di un incidente automobilistico. Vittorio, mezzo mariuolo, non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si conoscono per caso e per caso si cacciano in varie disavventure che li conducono fino al casinò di Sanremo dove Aldo ritrova Petrilli, l’uomo responsabile del suo incidente d’auto.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:15 – Belli di papà

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 211 – Rapina in corso Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione 211 – Rapina in corso, con Amanda Cerny, Nicolas Cage, Weston Coppola Cage, Alexandra Dinu.

La trama: Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento. Ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata fino ai denti alla Unity Savings & Loan. I bad guys, formati nelle forze speciali e ricercati dall’Interpol, devono recuperare un milione di dollari promessi da un cinico sciacallo di guerra, assassinato senza scrupoli in Afghanistan. Sanguinari e voraci, uccidono chiunque si ponga tra loro e il loro obiettivo. Giunto al termine della sua carriera, Chandler trova il modo di riscattare la disillusione e di mettere in salvo chi ama.

Ecco il trailer:

Sky Atlantic

20.10 – Chernobyl (replica seconda puntata)

21.00 – Chernobyl Prima tv (terza puntata)

Questa sera su Sky Atlantic (canale 110) torna la serie tv, diventata già un cult, Chernobyl, che racconta i momenti immediatamente successivi al gravissimo disastro nucleare avvenuto in Unione Sovietica nel 1986. Stasera la terza puntata.

È sicuro visitare Chernobyl oggi?

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

2.050 – Svezia-Canada (diretta)

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto finalmente agli ottavi di finale. Stasera in diretta Svezia-Canada.

Stasera in tv 24 giugno | Sky Uno

19:40 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent: The Champions – 1^TV

Su Sky Uno questa sera arrivano in prima visione i nuovi episodi di America’s Got Talent: The Champions. Chi sarà il nuovo talento d’America?