Serena Rutelli fidanzato – Dopo l’esperienza del Grande Fratello, Serena Rutelli annuncia che vorrebbe avere un figlio dal suo compagno Alessandro Prince Zorresi. La figlia adottiva dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giornalista Mediaset Barbara Palombelli non nasconde più il suo desiderio di maternità.

In una lunga intervista al settimanale “Gente”, Serena Rutelli ha raccontato di questa voglia di mettere su famiglia insieme al compagno di quasi nove anni più giovane di lei.

“Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF. Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”, ha spiegato la ex concorrente del Grande Fratello 16.

Per Serena Rutelli la differenza d’età con il suo Alessandro non rappresenta un problema. “È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”.

Dopo l’esperienza del reality Mediaset, la 29enne romana ha rivelato anche di sentirsi più forte: “Sono stata in cura da una psicologa, sempre la stessa, da quando avevo 10 anni. Ma dopo l’esperienza nella Casa mi sono sentita più forte. E non sono più tornata in analisi”.

E sul rapporto con la madre adottiva, Barbara Palombelli, Serena Rutelli ha spiegato: “Ho detto per la prima volta la parola mamma molto tardi, intorno a 22 anni. Una sera, a cena tutti insieme. Prima la chiamavo con il suo nome, Barbara. Ma è lei la mia mamma, a tutti gli effetti”.

La figlia di Francesco Rutelli al ‘Grande Fratello’: “Gliel’ho sconsigliato ma mi sono dovuto arrendere”

Grande Fratello, la madre biologica di Serena Rutelli scrive una lettera alla figlia

Barbara Palombelli racconta l’adozione di Serena: “Il padre biologico disse: ‘Tornerò e vi ammazzerò’”