Sabrina Martinengo Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Nicola Tedde | Età

SABRINA MARTINENGO TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Inizia lunedì 24 giugno 2019 Temptation Island 2019, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Sabrina è fidanzata con Nicola Tedde, con il quale ha deciso di prendere parte all’edizione numero sei del docu-reality Mediaset.

Ma chi è Sabrina Martinengo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sabrina Martinengo è originaria di Cuneo. La sua età è di 42 anni, è dunque una delle concorrenti meno giovani di questa edizione di Temptation Island 2019. Ha avuto una vita piuttosto movimentata per quanto riguarda la vita sentimentale.

Ha avuto già infatti due matrimoni, uno di 5 e uno di 10 anni, in entrambi i casi con uomini più grandi di lei. Sabrina ha avuto da questi due matrimoni ben quattro figli ai quali è legatissima.

Dopo la fine del secondo matrimonio, Sabrina si è legata sentimentalmente a Nicola Tedde, che ha ben 12 anni in meno di lei. Sabrina e Nicola si sono conosciuti attraverso i social. I due sono molto innamorati, ma la differenza d’età così ampia ha spesso creato discussioni e dissidi.

Un rapporto complicato su cui vogliono fare chiarezza, per capire se è il caso di andare avanti o meno. “Io e Nicola stiamo insieme da due anni e mezzo, ma non viviamo insieme. Sono sempre stata con uomini più grandi di me, e mai nella mia vita avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. A Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione. La mia paura è quella di avere conferme dei miei dubbi”, ha dichiarato nel video di presentazione.

Sabrina ha un account Instagram privato, a dimostrazione della sua volontà di tutelare la sua vita privata.