Ryanair, tutte le offerte per il mese di luglio: voli a meno di 8 euro

Ryanair offerte luglio – Le vacanze estive si avvicinano e per i ritardatari che ancora non hanno avuto modo di prenotare ci sono delle offerte molti interessanti valide per il mese di luglio.

Tra queste ci sono quelle proposte dalla compagnia aerea irlandese Ryanair che offre una serie di sconti con tariffe al ribasso per viaggiare il prossimo mese.

Sul sito è possibile visionare tutte le occasioni e gli aeroporti di partenza, dislocati da nord a sud Italia.

Addirittura è possibile partire per le vacanze con meno di 8 euro. È bene ricordare però che i prezzi si considerano per i soli voli di andata e sono soggetti a disponibilità.

Pertanto va considerato anche il prezzo per il volo di ritorno e l’acquisto della priorità che consiste sia nell’imbarco prioritario che nella possibilità di portare con sé in cabina, oltre a uno zaino o una borsa, anche un trolley di massimo 10 kg di peso e di dimensioni non superiori a 55x40x20 da porre nella cappelliera.

Cercate voli lowcost per l’estate? Ecco una serie di offerte molto invitanti. Da Milano Bergamo, per esempio, si può volare a Londra Southend a soli 7,99 euro.

Oppure andare a Norimberga, Bratislava, Brema, Brno a 9,99 euro. Da Roma Ciampino a Francoforte, invece, bastano 12,99 euro.

Da Venezia Treviso si può raggiungere Bordeaux a 9,99 euro oppure Parigi Beauvais a 12,99 euro.

Da Bologna a Marsiglia il prezzo è di 7,99 euro; per raggiungere Bruxelles Charleroi invece basta sborsare 14,99 euro.

Da Roma Fiumicino a Vienna si vola a 14,99 euro. Sempre dal Leonardo da Vinci si va a Marsiglia per 17,99 euro.

Occorrono 14,99 euro per raggiungere Tolosa, Francia, da Napoli.

Ryanair cambia di nuovo le regole per il bagaglio a mano: tutte le novità

Ryanair annuncia le nuove rotte: ecco i 420 voli dall’Italia per l’inverno 2019-2020

Bagaglio a mano, arriva la realtà aumentata per misurare la valigia: tutte le nuove app | VIDEO