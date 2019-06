Rassegna stampa oggi | 24 giugno 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 24 giugno 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

“Giovani medici subito in corsia”

Doppia frattura. Nella Lega, Giorgetti sconfessa i minibot. Di Maio contro Di Battista: “Ognuno stia al suo posto”

Istanbul sgretola Erdogan, sindaco all’opposizione

Praga contro “Babisconi”, in migliaia in piazza

Chi vuole davvero il salario minimo? (di Tito Boeri)

I rischi del cannibalismo di Salvini (di Claudio Tito)

Mattarella il grande mediatore (di Ilvo Diamanti)

L’Italia punta forte sulle Olimpiadi di Milano e Cortina

Il Papa visita le periferie: “Roma soffre di degrado e abbandono”

Afghanistan, sulle tracce dei Buddha ricostruiti grazie ai giochi di luce

Militari e giovani laureati per l’emergenza medici

I dottori con il trolley. Un turno a Bologna e uno sull’Appennino

Grillo: “Chi sceglie i settori in crisi va pagato di più”

Salvini sfida la Ue sui conti. Minibot, il no di Giorgetti

Borghi: “Giancarlo ama scherzare era distratto dalle Olimpiadi”

Il numero due della Lega vuole l’intesa con l’Europa. Ora i governi sono quattro

Da Weber a Rutte, quanti caduti sulla via delle nomine

Di Maio a Dibba: “Stia al suo posto”

Lo sfidante cerca l’asse con Casaleggio

Landini alla Lega: “Trattiamo se parla a nome del governo”

Zingaretti: conferenza operaia, dalla piazza è arrivata la spinta

Re David: “Sì a incontrare Salvini ma con lui c’è un problema etico”

“Ci pensa Cosimo”. Così Ferri il puparo muoveva le sue toghe

La cyberguerra di Trump contro i missili degli ayatollah

La grande paura di Abiy, il premier delle riforme scampa al colpo di Stato

Hanoi chiama Mosca per preservare il corpo di Ho Chi Minh

Scavalca il cancello e muore, choc al rave dell’università

Il rettore “Denunceremo gli organizzatori avevo avvertito la polizia ma non è bastato”

Il parroco che dorme sul sagrato “Aspetto qui la Sea Watch”

Germania, in paese fanno sparire la birra, il festival neonazi è un flop

Incendio a Notre-Dame, l’inchiesta stabilisce che “fu un incidente”

Cina per la prima volta alla guida della Fao. Sconfitta la candidata Ue

Abbas sul piano Usa: “Prima dei soldi ci serva una soluzione politica”

Maturità, via agli orali con il debutto delle tre buste

Arrestato il padre della piccola Iolanda, massacrata di botte

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Mini-Bot, strappo di Giorgetti

Borghi: “No, il progetto è valido. E Matteo è d’accordo”

Produciamo meno: così l’Italia arretra

Sospetti, veleni, addii: l’ora difficile del M5S

Milano-Cortina, tre “principesse” per battere la “regina” di Svezia

La sconfitta di Erdogan, Istanbul va all’opposizione

Ma adesso ci serve più Europa (di Lucrezia Reichlin)

Scavalca per entrare al party Sapienza, morto un giovane

Maturità, il via agli orali. Primo sorteggio tra le tre buste

Compiti per le mancanze (Letti da rifare di Alessandro D’Avenia)

Flat tax, nuova lite Salvini-Di Maio

“No a chi destabilizza”. Il capo M5S accusa, tensioni con Di Battista

L’addio polemico di Nugnes. Di Maio vuole le dimissioni. E lei: sei tu che devi lasciare

Il Pd vede il voto Zingaretti media con le correnti

Giampiero Massolo: “Per evitare la procedura Ue serve una rete di alleanze Partendo da Parigi e Berlino”

Maurizio Landini: “Investiamo in infrastrutture per far ripartire la crescita. Il sindacato è pronto al confronto”

Attilio Fontana: “C’è il consenso di tutto il Paese: 8 italiani su 10 vogliono i Giochi”

L’attacco di Trump a Draghi: ecco cosa c’è dietro

“Portami in Italia, ce la faccio”. Ivan, dal sogno alla super pagella

Terremoto, scossa del 3,6 avvertita nella Capitale

La Stampa

Tech Week. La fabbrica dell’innovazione apre a Torino

“Minibot non verosimili”. Retromarcia di Giorgetti per un posto a Bruxelles

Di Maio e Di Battista alla resa dei conti per guidare i 5 Stelle

M5S al bivio fra ribelli e burocrati

Trattare con l’Europa o no. I dubbi di Salvini sui 3 miliardi: “Li userei per tagliare le tasse”

La Cina si prende la Fao. Ira Trump: basta finanziamenti Usa

Il candidato degli Stati Uniti si ferma a 12 voti. La rabbia di Trump: pronti a togliere i finanziamenti

Cosa conta per gli italiani. Addio politica, cresce l’interesse per i temi sociali: su tutti innovazione, ambiente, sicurezza

Scavalca per entrare al rave alla Sapienza. Morto neolaureato

In crociera con Salmo: rap e balli in piscina

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Ecco come si ferma il Tav

Grandi navi e piccole idee Venezia, 5 anni per lo stop

Ma mi faccia il piacere (di Marco Travaglio)

La bugia del giorno: Landini sbaglia i dati sulla povertà

Stewart, stella Tory: troppo bravo per sostituire la May

Alberto Poggio: “Il nostro governo deve bloccare subito gli appalti”

La Nugnes lascia i 5stelle: “Decide tutto il capo, critiche impossibili”

Astensionisti intermittenti: quei 7,8 milioni di fantasmi

Altro che Love boat: omicidi stupri e sparizioni sui Titanic

L’ultima battaglia di Rodotà non è ancora stata vinta

Ring di Ali, palestra dei miti “sfrattati” da Casal Bruciato

Stuprata dal mostro suicida “La vittima diventa carnefice Valentina Pitzalis insegna” (di Selvaggia Lucarelli)

Generazione antimafia. La comunità morale cresce con la memoria

Il Sole 24 Ore

L’università torna a 300mila matricole. Caccia alle lauree più vicine al lavoro

In arrivo 35 miliardi di scontrini

Lotta all’evasione online ma sempre più adempimenti

Stranieri e risparmi: aumentano del 20% i fondi inviati in patria

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Crepe anche nella Lega

Il musulmano Bader diventa carabiniere. Macché paese razzista, questa è integrazione

La partita Italia-Europa. Vogliamo gol, non catenaccio (di Alessandro Sallusti)

Flat tax e Iva, manovra da 45 miliardi

Di Maio si sente in un angolo e zittisce l’ex amico Di Battista

Libra e modello Guatemala. Il piano Dibba terrorizza l’Italia

Nugnes lascia e attacca: critiche impossibili. Ora al Senato maggioranza appesa a 3 voti

Via gli 80 euro per la flat tax, ma non si evita l’aumento dell’Iva

Vigilantes di colore contro i vu’ cumprà: “Così non ci accuseranno di razzismo”

Ancora partenze dalla Libia: Malta soccorre un gommone

Messaggero

Manovra, Giorgetti spiazza la Lega

Suk Capitale

Muore alla Sapienza, lite sulla sicurezza

Taranto senza Ilva, la tentazione M5S. Posti a rischio

Libero

Parla il presidente dell’Aci: “Pure l’auto elettrica inquina”

Di Maio e Dibba si prendono a pugni

Chiedo all’ordine di difendermi dai colleghi falsari (V.F.)

Pansa insulta Salvini: “Sei un dittatore” (di Vittorio Feltri)

Il Foglio

Ridare i neuroni alla sinistra

Solo il piano No Euro può frenare Salvini dalla rottura con i grillini

Non ricominciamo con l’antifascismo militante

La Verità

I centri sociali occupano l’università e poi ci fanno i soldi con i rave party

Se questa è integrazione

Ecco chi guadagna sulla salute degli italiani

Storia del Forteto, la cooperativa degli orchi

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Bbc news

The Arab world in seven charts: Are Arabs turning their backs on religion?

Air Canada: Woman wakes up alone on dark, parked plane

The Red Zone: A place where butch lesbians live in fear

The Guardian

The new drug highway: Pacific islands at centre of cocaine trafficking boom

Austerity and inequality fuelling mental illness, says top UN envoy

South China Morning Post

Global money-laundering watchdog Financial Action Task Force tones down concern over Hong Kong’s lack of extradition deal