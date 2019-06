Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 24 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 24 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 24 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 24 GIUGNO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 24 GIUGNO

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI 24 GIUGNO

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 24 giugno 2019 | Ariete | Leone | Scorpione | Acquario

Tra i segni fortunati del giorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox abbiamo l’Ariete. La Luna a breve entrerà nel vostro segno e porterà novità in campo sentimentale, anche se parallelamente la vostra carriera potrebbe subire un po’ di rallentamenti.

Giornata promettente per il Leone, che avrà dalla sua parte una grande energia. Anche se Mercurio entrerà nel vostro segno da mercoledì, le stelle saranno dalla vostra parte e vi guideranno nel prendere buone scelte, valutando i pro e i contro.

Anche lo Scorpione può contare su un grande forza da parte di Marte che vi permette di affrontare a testa alta questo momento di difficoltà, mentre il weekend per voi sarà un po’ sottotono.

Giornata interessante anche per l’Acquario che troverà un grande supporto da parte delle stelle per affrontare le conseguenze delle vostre azioni. Con l’aiuto del partner, potrete fare tutto.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 24 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata meno positiva per il Toro: state attraversando un periodo di forte disagio economico, in particolare nella seconda metà di giugno, e avete paura dei cambiamenti, soprattutto quelli lavorativi; non è una gran bella giornata per voi, questa.

Altra giornata di disagio è quella dei Gemelli: vivete in una bolla di confusione perché avete lasciato troppe questioni in sospeso e adesso ne state pagando il prezzo.

Anche il Cancro sta attraversando un periodo d’incertezze che portano a galla troppe angosce.

Giornata lenta per Vergine, soprattutto nel campo sentimentale. La Bilancia mangerà cereali e delusione a colazione, il Sagittario sarà a corto d’energie per affrontare questo lunedì e il Capricorno sarà sommerso dai dubbi. Giornata di riflessione sentimentale per i Pesci.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO DEL 2019

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI