Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 24 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 24 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata positiva in campo sentimentale. La Luna a breve entrerà nel vostro segno e favorirà le azioni di cuore.

Purtroppo, parallelamente la sfera professionale conoscerà qualche rallentamento, ma non tutti i mali vengono per nuocere: chi è in attesa di una risposta dopo aver ultimato un progetto potrebbe trarre vantaggio da questa breve pausa, magari concedendovi qualche hobby in più.

Cari Toro, se avete qualche questione in sospeso a lavoro farete bene ad affrontarle entro mercoledì. State attraversando una fase di forte disagio finanziario, in particolare nella seconda metà di giugno, e siete anche caduti in una fase di cambiamenti, una modalità che vi spaventa se riguarda il vostro lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2019 | Gemelli

Giornata di confusione per i Gemelli: avete lasciato qualche questione economica in sospeso e il tormento è grande, ma abbiate fiducia nelle vostre capacità di problem solving e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Qualcuno tenterà di ostacolarvi, ma dovrete credere fortemente in voi stessi per aggirare il problema.

Cari Cancro, l’ultima settimana di giugno parte con tanti buoni auspici, state attraversando una fase complicata costellata di incertezze e non brillate di felicità. Alcune problematiche scatenano in voi una forte angoscia, ma cercate di essere più ottimisti e di affidarvi al buon senso.

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una settimana di grande energia per voi e il lunedì non poteva che iniziare alla grande. Mercurio entrerà da giovedì nel vostro segno, ma non temete perché le stelle sono dalla vostra parte. Quando dovete prendere una decisione, cercate di vagliare i pro e i contro.

Soprattutto nell’ambito sentimentale, cercate di essere il più obiettivi possibile perché non sempre le cose possono andare come volete voi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, giornata lenta per voi che invece avete bisogno di fare chiarezza nel campo dei sentimenti. Anche se non si respira aria di crisi, avvertite delle divergenze con il partner che vi porteranno a uno scontro diretto. Da qui, si può soltanto andare avanti o tornare indietro.

Avvertite un po’ di delusione in quest’ultimo periodo, forse perché l’ambito professionale non vi ha dato le risposte di cui avevate bisogno. Avete messo in dubbio determinati aspetti della vostra carriera, forse perché non ci credete più abbastanza e la vostra indecisione comporta una forte tensione che potrebbe influenzare anche l’amore. Siate prudenti fino a mercoledì.

Marte è dalla vostra parte, cari Scorpione, quindi potete contare su una grande forza, l’ideale per voi in questo periodo di difficoltà. Il fine settimana potrebbe essere però un po’ sottotono per voi.

Luglio sarà il mese dell’amore, se fino ad ora non avete avuto grandi soddisfazioni sentimentali non demordete: il meglio deve ancora venire.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la vostra settimana parte con un grande bagaglio di stanchezza, per fortuna martedì ritroverete l’energia adatta ad affrontare un’intera settimana di lavoro. La vostra è stata una domenica intensa, troppe discussioni da doversi buttare alle spalle. Tra le vostre esigenze c’è la libertà, volete essere spiriti liberi senza scendere a compromessi con nessuno e non sopportate chi tenta di soffocarvi con le proprie decisioni. Cercate di mantenere la calma ed evitate disagi.

Cari Capricorno, vi aspettano tre giornate altalenanti, avete troppi dubbi in pentola soprattutto riguardo il contesto lavorativo. Non prendete decisioni affrettate, piuttosto concedetevi uno sguardo d’insieme e puntate al futuro, avete molti progetti in ballo che decolleranno soltanto in autunno, motivo per il quale non dovreste affrettare le cose né pretendere immediato successo.

Cari Acquario, questa giornata vi regalerà forza e coraggio per affrontare questo periodo di tensioni. Avete l’impressione di aver corso per chilometri ed essere comunque fermi al punto di partenza, la stanchezza che avvertite non è soltanto fisica ma anche mentale. Per fortuna avrete l’amore dalla vostra parte che vi regalerà qualche soddisfazione.

Cari Pesci, la Luna è nel vostro segno e la settimana si preannuncia interessante sotto diversi punti di vista, ma a voi piace rimanere ancorati al passato e siete in continua riflessione. Se una storia si è conclusa, dovete trovare il coraggio di ammetterlo con voi stessi e andare avanti.

