Oroscopo di domani | 25 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 25 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 25 giugno 2019:

Oroscopo di domani martedì 25 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, domani vi attende un martedì all’insegna del relax. Avete bisogno di staccare la spina dai problemi e quale miglior modo se non affogando i pensieri in piscina o al mare?

Il lavoro avvinghia le sue fauci attorno alla vostra caviglia, lottate per quello in cui credete e opponetevi se qualcosa non vi sta bene. Non dovete dire sempre sì.

Cari Toro, le stelle domani saranno un tantino irascibili così come voi. Niente sembra andarvi bene, vorreste comandare su tutto e tutti ma non funziona così e qualcuno potrebbe ribellarsi al vostro atteggiamento.

In amore non tira una bella aria, sarà questa l’origine del vostro malcontento?

Oroscopo di domani 25 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di domani sarà ricca di spunti per la vostra creatività. I progetti in cantiere finalmente potranno decollare così come la vostra vita sentimentale, lasciata in panchina da settimane poiché al suo posto avete messo sempre prima il lavoro.

Cari amici del Cancro, la giornata di domani vi regalerà un confronto atteso. Il rimorso era diventato il vostro migliore amico, ma non potete crogiolarvi nei “se” e nei “ma”, piuttosto affrontate la situazione di petto. Se un amico vi ha deluso o ha tradito la vostra fiducia, non sarete in grado di andare avanti. Anziché ignorare, forse è il caso di parlarne.

Cari Leone, la Luna in Pesci darà una smussata al vostro caratteraccio. Ogni tanto dimenticate che la vita di coppia deve essere alimentata con un po’ di dolcezza, il vostro partner vi vuole bene ma non può incassare tutti i vostri malesseri. Sorprendetelo con qualcosa di romantico.

Oroscopo di domani 25 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata importante. Ultimamente a lavoro non ve la siete passata proprio bene ed è arrivato il momento di prendere il demone per le corna e rispedirlo da dove è venuto. Siete stanchi di mandare giù il malcontento e volete farvi valere. Occhio a non esagerare con le parole, dosate le emozioni.

Cari Bilancia, domani sarà una giornata mogia per voi. Nessun grande brivido in vista, neppure la vostra famiglia sembra intenzionata a torturarvi con “fai questo” e “fai quell’altro”. Nessuno pretenderà qualcosa da voi, il che potrebbe significare totale libertà. Approfittatene per fare qualcosa d’interessante per voi stessi.

Cari Scorpione, la Luna in opposizione nel segno potrebbe portare a galla qualche vecchio rancore represso. In particolare, la vita di coppia potrebbe riservarvi qualche tiro mancino, evitate dunque di alimentare il fuoco della discordia. Non scaricate le tensioni lavorative sul partner.

Oroscopo di domani 25 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete bloccati in una bolla di confusione e non sapete più quali pesci pigliare. Calma e sangue freddo, se a darvi problemi è la sfera sentimentale forse è il caso di fermarsi e ragionare: da quanto tempo non vanno più bene le cose? E perché perseverare se questa relazione vi fa più male che bene?

Cari Capricorno, la giornata di domani metterà a dura prova la vostra pazienza. Mentre in famiglia si respira qualche tensione qua e là, il campo professionale vi riserva qualche piacevole sorpresa. Dopo tanto duro lavoro potete addormentarvi serenamente, ma quanto durerà? Non fatevi sommergere dall’angoscia e cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Cari Acquario, se siete alla ricerca di una nuova storia d’amore quella di domani potrebbe essere la giornata perfetta per il vostro cuore palpitante. Avete tanto amore da offrire, ma occhio a non distribuirlo al primo che capita. Va bene essere affettuosi, ma l’amore si deve offrire con parsimonia soltanto a chi lo merita.

Cari Pesci, la giornata di domani vi vedrà di pessimo umore sin dal risveglio. Avete ricevuto una cattiva notizia e non sapete mandarla giù, neanche colleghi e amici riusciranno ad aiutare i vostri nervi a pezzi, figurarsi il partner che preferisce mantenere le distanze piuttosto che farvi ragionare. Forse dovreste prendervi del tempo per stare in solitudine e ragionare sul da farsi.

