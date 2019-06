Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi lunedì 24 giugno 2019

Oroscopo Branko 24 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 24 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 giugno 2019.

Oroscopo TPI: cosa dicono gli astri per la giornata del 24 giugno 2019

L’oroscopo Paolo Fox, lunedì 24 giugno 2019: le previsioni segno per segno

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di lunedì 24 giugno 2019

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

I nati sotto il segno dell’Ariete dedicheranno questo lunedì agli affetti: famiglia, amicizie, partner, tutto quello che conta per voi quest’oggi avrà doppio valore. Mercurio dal 27 vi darà la forza per affrontare il lavoro e il mese di giugno si chiuderà con una grande sorpresa. Occhio agli investimenti, ragionateci prima di compiere il passo più lungo della gamba.

Cari Toro, sarete invasi dall’amore secondo l’oroscopo di Branko. La Luna in Nettuno propende a un’intesa sentimentale che aspettavate da tempo, l’ideale sarebbe organizzare qualche viaggio, magari una meta balneare. In settimana ci saranno delle agitazioni in famiglia, Mercurio in Leone non vi aiuta a superare alcune crisi e, anzi, potrebbe anche accentuarle.

Oroscopo Branko 24 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, Luna in Pesci congiunta a Nettuno potrebbe essere un cocktail troppo forte da mandar giù quest’oggi. Se avvertite un po’ di tensione, non infilate il dito nella piaga: prendetevi un momento per fermarvi e riflettere. Non esagerate, anche se avete Venere in opposizione diretta a Giove che tende a esaltarvi un po’ troppo.

Cari Cancro, la combinazione della Luna in Pesci in trigono a Marte vi avvicina drasticamente all’amore. Prima di dedicarvi alla passione però cercate di badare anche all’aspetto economico, magari concedendovi un nuovo accordo professionale.

I nati sotto il segno del Leone dovranno badare alle parole che escono con troppa facilità dalla bocca soprattutto in compagnia delle persone sbagliate. Occhio a coloro che propongono facili e immediate soluzioni perché nascondono del marcio.

Il vostro atteggiamento leggero vi rende più simpatici e mondani, appetibili agli occhi di possibili intrighi romantici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 24 giugno 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine secondo l’oroscopo di Branko daranno molta importanza all’amore in questa giornata. Secondo una tradizione romana, il giorno di San Giovanni – come racconta Branko – si raccoglieva l’aglio che, unito al farro, lardo, fave e cavoli, rappresentava la base dell’alimentazione romana. L’aglio pare abbia poteri magici anche in questa notte d’amore.

L’OROSCOPO DEL 2019

Con l’arrivo dell’estate avvertite un po’ d’agitazione, ma cercate di focalizzarvi sulle cose importanti. Dal 27 secondo Branko arriveranno dei cambiamenti in ambito professionale, ma non in negativo, anzi. Un occhio di riguardo quest’oggi anche nei confronti dell’amore.

Cari Scorpione, quest’oggi darete molta importanza al vostro intuito. Sarà la combinazione di Luna e Nettuno, ma il vostro fiuto sarà infallibile. Affidatevi meno alla razionalità e più alle scelte di pancia, oggi non ve ne pentirete.

Oroscopo Branko 24 giugno 2019 | Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario avranno qualche piccolo imprevisto in famiglia. Con la Luna in Pesci, vivrete alcune situazioni più accentuate. Un tempo riuscivate a gestire meglio i problemi, adesso il minimo intoppo vi manda in paranoia. Portate pazienza.

Cari Capricorno, quest’oggi sarà una giornata promettente dal punto di vista sentimentale. Avvertite il guizzo del campione dentro di voi: partite alla carica e conquistate il cuore del vostro interesse sentimentale, sfruttando la complicità della Luna in Pesci.

I nati sotto il segno dell’Acquario potranno contare sul Sole in Cancro per ottimizzare la propria energia positiva, non tralasciate troppo la vostra condizione di salute e approfittate della Luna in Pesci congiunta a Nettuno magari per un controllo veloce dal medico: non si sa mai.

Cari Pesci, Venere contro Giove non promette niente di buono e stabile, non potete prevedere le loro mosse ma potrebbero condurvi verso un incontro fulminante; chi invece vive una relazione stabile, se non una vita matrimoniale, da tempo potrebbe avvertire qualche tensione.