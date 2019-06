Olimpiadi invernali 2026 | Milano-Cortina 2026 | Stoccolma-Are | Comitato olimpico internazionale | Candidature

Olimpiadi invernali 2026 | Oggi, 24 giugno, allo Swiss Tech Convention Centre di Losanna, in Svizzera, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) deciderà in quale città si terranno i Giochi olimpici invernali del 2026. Le due città, o meglio coppie di città, finaliste sono le italiane Milano-Cortina e le svedesi Stoccolma-Are.

L’Italia ha già ospitato le Olimpiadi invernali nel 1956, sempre a Cortina, e nel 2006 a Torino. Al contrario, la Svezia ha ospitato solo quelli estivi, nel 1912.

Le olimpiadi invernali 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, e a seguire sarà il turno delle Paralimpiadi, dal 6 al 15 marzo.

La città vincitrice sarà annunciata alle ore 18 di oggi. Vincerà la città che riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta (50 per cento+1) dei voti. Hanno diritto di voto i 95 membri del Comitato olimpico, tranne quelli di nazionalità italiana e svedese. Sono esclusi anche il presidente e altri membri che sono stati sospesi o assenti. Il numero dei votanti è quindi 83, e la maggioranza assoluta è fissata a 42 voti.

Il numero degli indecisi “è ancora discreto” ha notato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Al rush finale Milano-Cortina appare favorita ma l’ultima parola spetta all’urna.

Nella lunga giornata di oggi, prima del voto, a Losanna per l’Italia parleranno sia il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che il sottosegretario in quota M5S, Simone Valente. A mezzogiorno è atteso il premier Conte. A seguire sarà il turno di Giovanni Malagò e Luca Pancalli, il presidente del Comitato italiano paralimpico e poi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Sarà proiettato un video messaggio di Mattarella sulla candidatura italiana, e un altro video con le voci di alcuni atleti tra cui Arianna Fontana, Michela Moioli, Sofia Goggia, Elisa Confortola.

Lo spettacolare video della candidatura di Milano Cortina alle Olimpiadi invernali 2026

La candidatura dell’Italia: le caratteristiche, i luoghi e i costi del progetto

L’Italia punta su questa combinazione Milano-Cortina, metropoli e montagna, per la sua candidatura alle Olimpiadi invernali 2026. Il costo del progetto è stimato in 1.3 miliardi di euro, di cui 400 milioni a carico del Comitato olimpico. Le ricadute economiche sul Pil sarebbero di 2.3 miliardi di euro, secondo uno studio dell’Università La Sapienza e ricavi fino a 3 miliardi secondo l’Università Bocconi.

Milano-Cortina 2026 | Sedi delle gare

I Giochi si terrebbero tra Lombardia, Veneto e le province di Trento e Bolzano: Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme.

Secondo il progetto, la cerimonia di apertura si terrebbe davanti agli 80mila spettatori di San Siro e sarebbe la più partecipata nella storia dei Giochi invernali insieme a Pechino 2022.

La cerimonia di chiusura andrebbe in scena invece nell’Arena di Verona, sito patrimonio dell’Unesco.

Le sedi di gara sono 14, di cui il 10 già esistenti, 3 solo temporanee e una costruita da zero.

Le gare di pattinaggio di figura e Short Track si terrebbero al Forum Mediolanum. Lo sci alpino maschile si terrebbe invece in Valtellina, sulla pista Stelvio di Bormio, una delle più spettacolari al mondo, con un impianto di illuminazione che consente di gareggiare in notturna. Per lo sci alpino femminile è prevista un’altra sede, a Cortina, sulla Tofane. Cortina, la cosiddetta Perla delle Dolomiti, sarebbe anche sede del curling allo Stadio Olimpico e anche delle gare di bob, slittino e skeleton allo Sliding Centre E. Monti.

Il biathlon è in programma alla Sudtirol Arena di Anterselva. Snowboard e feestyle a Livigno (Carosello 3000, Sitas-Tagliede, Mottolino).

Per il pattinaggio di velocità è stata scelta la Val di Fiemme, con la pista di Piné. A Tesero invece lo sci di fondo.

Per il salto con gli sci ci sono i trampolini di Predazzo. Le Medal Plazas verrebbero allestite in piazza Duomo a Milano e a Cortina.

Per quanto riguarda i villaggi olimpici per l’alloggio di atleti e tecnici, ve ne sarebbero in tutto 6 per un totale di 5.670 posti letto: uno a Milano (da costruire allo scalo dismesso di Porta Romana), due temporanei a Cortina e Livigno, e tre in hotel già esistenti. Adiacente al villaggio di Cortina, il Mountain Media Centre, a cui si aggiunge il Media Centre milanese della Fiera di Rho-Pero.

I Giochi 2026 puntano anche alla sostenibilità ambientale, con l’impegno a riciclare il 100% dei rifiuti urbani e l’80% degli imballaggi, il divieto di incarti e confezioni monouso per cibi e bevande nonché con la scelta di materiali per il mantenimento del ghiaccio con meno ammoniaca, e l’utilizzo di pannelli solari per l’alimentazione degli impianti per la neve artificiale.

Olimpiadi invernali 2026 | Costi e ricavi

Secondo gli studi effettuati, il saldo economico dell’eventuale ospitata dei giochi olimpici invernali 2026 sarà chiaramente positivo per lo Stato.

Secondo lo Studio sull’analisi di impatto economico-finanziario commissionato lo scorso inverno dal governo all’Università ‘La Sapienza’, “i Giochi invernali contribuiranno positivamente alla crescita dell’economia: gli incrementi del Pil tra il 2020 e il 2028 vanno da 93 a 81 mln di euro annui. La crescita cumulata del prodotto raggiunge un massimo di circa 2,3 mld nel 2028”.

Le uscite dell’Amministrazione Centrale per finanziare i Giochi 2026 “sarebbero compensate dagli introiti diretti e indiretti connessi alle attività sviluppate attorno ai Giochi nel periodo 2020/2028”, sostiene lo studio, citato dall’agenzia Ansa.

Nello specifico, “i Giochi invernali contribuiranno positivamente alla crescita dell’economia nel suo complesso. Rispetto agli andamenti tendenziali, la maggiore crescita è concentrata negli anni 2024 e 2026 e tende ad esaurirsi nel 2028.

Tra il 2020 e il 2028, con un picco nel 2026, sono previsti oltre 8.500 nuovi posti di lavoro. E inoltre, le entrate fiscali prodotte dall’evento ammonterebbero a circa 600 milioni di euro.

Gli investimenti previsti sono pari a circa 346 milioni per la realizzazione dei villaggi olimpici e dei media center, per migliorare gli impianti sportivi esistenti e per realizzare i nuovi impianti. I costi

di gestione previsti per la realizzazione dell’evento sono pari a 1.170 milioni.

Il costo contabilizzato per le Olimpiadi invernali organizzate a Torino nel 2006 era stato di 1.229 milioni. Ai costi di gestione vanno sommati 415 milioni a carico dell’amministrazione centrale, di cui 402 milioni per le spese in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda il Pil, a partire dal 2020 si registrano aumenti significativi del prodotto e dell’occupazione. Il picco si registra nel biennio 2025-2026, con un aumento medio pari a 350 milioni annuali. Al 2028, il Pil cumulato aggiuntivo prodotto dall’evento risulta pari a circa 2.300 milioni di euro.