Ci siamo: dopo mesi di attesa e preparativi, è arrivato il tanto atteso giorno della votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Dopo il ritiro della città canadese di Calgary, che si è sfilata dopo un referendum, sono rimaste solo due le papabili sedi dei Giochi olimpici del 2026: l’Italia, con Milano-Cortina, e la Svezia, con Stoccolma-Are.

I due paesi, in questi mesi, hanno avuto tutto il tempo di preparare i loro dossier per presentare al meglio le loro città, nella speranza che il CIO (Comitato olimpico internazionale) decida di assegnare proprio a loro le Olimpiadi. Oggi, 24 giugno 2019, allo Swiss Tech Convention Centre di Losanna, in Svizzera, a partire dalle 16 va in scena la votazione finale. Tutta Italia, quindi, è in fervente attesa.

Olimpiadi invernali 2026, oggi la scelta tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are a Losanna: tutto quello che c’è da sapere

TPI seguirà LIVE l’evento della votazione a Losanna. In questo articolo troverete quindi tutti gli ultimi aggiornamenti sull’assegnazione e l’esito finale del voto.

I membri Cio sono 95: tre sono sospesi e non votano, come i 3 italiani e i 2 svedesi, il presidente Bach e 4 assenti annunciati

Battuta del presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Stanno votando, è il momento del silenzio elettorale”

Ore 16: al via la votazione . Alle 18 l’annuncio ufficiale

. Alle 18 l’annuncio ufficiale Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Rivolgo un saluto molto cordiale al Presidente Bach e ai membri del Comitato Olimpico Internazionale. Desidero a nome dell’Italia ribadire a tutti voi e a tutti i delegati presenti a Losanna per questa 134esima Sessione del CIO il sostegno più convinto alla candidatura di Milano Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. In un teatro alpino di straordinaria bellezza l’Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. I Giochi saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade e delle nostre regioni interessate e svilupperanno relazioni ancor più proficue tra i Paesi partecipanti. La passione e l’interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo, con i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina 2026”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “La nostra candidatura coinvolgerà non solo le splendide cime dell’arco alpino, ma anche città come Milano e Verona, grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e proiezione verso il futuro, cultura e innovazione. Da quando lo sport ha assunto una dimensione planetaria, sono innumerevoli gli sportivi che hanno reso grande lo sport italiano nel mondo, consentendo al nostro Paese di essere un riferimento indiscusso e un modello, per il suo inconfondibile stile anche nel nostro modo di “fare sport”. Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese”.

: “È un progetto sostenibile. Saranno Giochi per tutti, inclusi atleti, spettatori, residenti, stakeholders” È iniziata la presentazione dell’Italia ai membri del Cio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Losanna a poche ore dall’assegnazione dei Giochi invernali 2026 per cui è in corsa Milano-Cortina: “È un esame per l’Italia? È un esame, per carità, c’è un verdetto. Ma manteniamo pure le giuste proporzioni. Non è un momento in cui l’Italia dimostrerà tutta se stessa senza appello, insomma. È un’occasione importante per il Paese. Cosa dirò davanti ai membri Cio? Non posso anticipare. Abbiamo storia, ricchezza, tanto da offrire”.

Anche i delegati dell’Italia hanno parlato in conferenza stampa dopo la presentazione tecnica del dossier di Milano-Cortina: “Le risposte sono state molto brillanti, efficaci. I membri CIO erano contenti di quello che abbiamo detto”, ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Ci hanno anche chiesto della legacy post Giochi, del sistema di trasporti, dell’opportunità di studiare protocolli con nazioni africane e asiatiche non molto coinvolte nei Giochi invernali, e su tutte le garanzie. Con una risposta chirurgica il sottosegretario Giorgetti ha spiegato nei dettagli”.

Si sono svolte le presentazioni tecniche, a Losanna, dei due progetti per i Giochi 2026. Per quanto riguarda quello di Stoccolma-Are , in conferenza stampa il sindaco di Stoccolma, Karin Wanngard ha dichiarato: “Sulle garanzie finanziarie ha risposto il nostro primo ministro, penso che ora la situazione sia piuttosto chiara e loro mi sono sembrati soddisfatti. Ho incrociato i miei colleghi di Milano e Cortina e ci siamo augurati reciprocamente buona fortuna, è positivo avere un buon rapporto comunque andrà a finire. E’ una sfida all’insegna del fair play”.

Lo spettacolare video della candidatura di Milano Cortina alle Olimpiadi invernali 2026

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha manifestato un cauto ottimismo sulle possibilità di vittoria di Milano-Cortina: “Il progetto è stato molto apprezzato dalla Commissione del CIO che è venuta a visitare i nostri siti due mesi fa e ad avviso dei rappresentanti del Coni, non sono mai state espresse parole così positive”. Non pesano, secondo il governatore, le preoccupazioni sulla tenuta del governo giallo-verde: “Abbiamo dato – ha detto Fontana – anche delle garanzie regionali che possono essere supportate dalla Lombardia e dal Veneto. Noi abbiamo previsto un esborso al di là delle garanzie offerte dallo Stato”.

Olimpiadi invernali 2026 votazione diretta live | Come si vota

Ma come funziona la votazione di oggi pomeriggio a Losanna? Allo Swiss Tech Auditorium si riuniscono in totale 83 membri del CIO. Gli aventi diritto di voto, in realtà, sono 95. Tuttavia, ci sono alcune esclusioni.

I tre membri italiani (Malagò, Carraro e Ferriani) e i due svedesi (Lindberg, Holm) non possono partecipare alla votazione per ovvi motivi. Inoltre, il presidente del Comitato, Thomas Bach, non si pronuncia (come da prassi in queste circostanze).

Insieme a lui altri tre rinunciatari (tra loro il Re del Bhutan e il Granduca del Lussemburgo), mentre sono in tutto tre i membri sospesi per vari motivi. Ecco perché il numero dei votanti si è assottigliato fino a 83.

Per vincere la votazione e ottenere l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 serve la maggioranza assoluta. Dunque, Milano-Cortina o Stoccolma-Are hanno bisogno di almeno 42 voti.

