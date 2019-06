Olimpiadi invernali 2026 | Milano Cortina | Video esultanza

OLIMPIADI INVERNALI 2026 MILANO CORTINA VIDEO – I video che corrono sui social network raccontano meglio di ogni altra cosa la gioia italiana per il successo della candidatura di Milano Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. All’annuncio delle località organizzatrici è scattata l’esultanza di appassionati di sport e il comitato promotore. Sull’account Twitter del Comune di Milano sono state diffuse ad esempio le immagini dell’esplosione della felicità in piazza Gae Aulenti.

“Un sogno diventato realtà! Le Olimpiadi invernali 2026 saranno a Milano e Cortina!”, è stato invece il messaggio postato online dalla pagina del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Anche il governatore ha diffuso un video dell’esultanza, di gruppo.

In tv tutti hanno notato le urla del sindaco di Milano Beppe Sala.