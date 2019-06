Nunzia Sansone Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Arcangelo Bianco | Età

NUNZIA SANSONE TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Una delle coppie più attese di questa edizione 2019 di Temptation Island è sicuramente quella composta da Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone.

Ma chi è Nunzia Sansone? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nunzia Sansone Temptation Island 2019 | Chi è

Lunedì 24 giugno 2019 comincia su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island 2019, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Come ogni anno, sono sei le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e compiere il famoso viaggio nei sentimenti.

Per tre settimane le coppie saranno separate in due diversi villaggi all’interno del bellissimo resort in Sardegna, vivendo a contatto con corteggiatori e corteggiatrici che metteranno in discussione la loro fedeltà.

Nunzia Sansone è fidanzata con Arcangelo Bianco da ben 13 anni. Nata a Napoli l’8 gennaio 1993, la ragazza è una studentessa in giurisprudenza, ma contemporaneamente si dà da fare lavorando nell’azienda di famiglia.

Si tratta di una ragazza molto timida e riservata, di lei infatti si sa molto poco. Sappiamo che ama il mare, la musica e viaggiare insieme al suo fidanzato Arcangelo Bianco.

La coppia di Temptation Island 2019 dura da ben 13 anni, tanto che è una delle più solide di questa edizione. Eppure i problemi non mancano, per questo Nunzia e Arcangelo hanno deciso di partecipare a questa edizione del reality estivo di Canale 5.

Nunzia con questa opportunità vuole capire se i loro problemi di coppia sono stati superati o no: “Ci sono stati più bassi che altri nella nostra storia. Lui è stato il mio primo fidanzato. Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto, me ne ha fatte passare tante in questi anni. Non è maturo. Mi ha detto varie bugie. Spesso è andato a ballare di nascosto. A lui piace viaggiare e gliel’ho sempre permesso, solo che anche lì è stato bugiardo. Sapevo che era in un posto, ma in realtà era da un’altra parte.

Ho dovuto scaricare un’applicazione in cui vedo dov’è realmente. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se lui è davvero la persona che voglio al mio fianco. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho”, ha detto Nunzia Sansone.

Lui infatti vorrebbe essere più indipendente: “Lei è persona più importante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l’unica”.

Nunzia Sansone Temptation Island 2019 | Instagram

Questo il profilo Instagram ufficiale di Nunzia Sansone, concorrente di Temptation Island 2019.

La ragazza prima dell’inizio del programma è seguita da oltre mille persone.

