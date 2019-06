Nicola Tedde Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Sabrina Martinengo | Età

NICOLA TEDDE TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Parte lunedì 24 giugno 2019 la sesta edizione di Temptation Island 2019, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Tra i concorrenti che prendono parte al programma c’è Nicola Tedde, fidanzato di Sabrina Martinengo.

Ma chi è Nicola Tedde? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nicola Tedde Temptation Island 2019 | Chi è

Nicola ha 30 anni ed è nato e cresciuto in Sardegna. Finora della sua vita privata si sa poco: si saprà sicuramente di più nel corso di queste settimane in cui lo vedremo nel villaggio di Temptation Island 2019.

Molto attento a difendere la sua privacy, Nicola lavora in un’azienda alimentare. Molto attento alla cura del fisico, è appassionato di sport e ama viaggiare con la sua compagna Sabrina Martinengo.

Nicola e Sabrina sono fidanzati da due anni e mezzo, anche se un elemento che spesso provoca discussioni tra i due è la differenza d’età: tra Nicola e Sabrina ci sono infatti 12 anni di differenza.

Anche per questo i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2019, per capire se proseguire insieme o separarsi.

“Ho contattato lei tramite social. Non ci ho pensato due volte a mandare la richiesta di amicizia. Ho avuto in passato relazioni con ragazze coetanee o più piccole di me, ma ultimamente mi trovo molto meglio con le donne che hanno qualche anno in più. Non mi fa paura questa esperienza.

Sicuramente mi darà modo di capire quanto Sabrina mi potrà mancare in queste tre settimane, nelle quali non ci vedremo e non ci sentiremo”, ha raccontato Nicola nel video di presentazione.

Nicola Tedde Temptation Island 2019 | Instagram

Tutti i suoi fan possono seguirlo sul proprio profilo Instagram personale, che ha attualmente 760 follower ed è privato.