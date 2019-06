Max Tortora imita Celentano che parla romano: il video di Verdone diventa virale | VIDEO

Max Tortora imita Celentano

È diventato virale in una manciata di ore il video pubblicato da Carlo Verdone sulla sua pagina Facebook. Protagonista l’amico e collega Max Tortora che si lancia in una pazzesca imitazione di Adriano Celentano.

Max Tortora imita Celentano | Rugantino milanese

Non un Celentano qualsiasi, però. No: “Oggi Max Tortora ci regala un’ imitazione di Celentano che tenta di fare il romano nel film ‘Rugantino'”, dice Carlo Verdone. Max Tortora imita quell’Adriano che nel 1973, non senza coraggio, si buttò nell’interpretazione di un personaggio romano, romanissimo come Rugantino.

Il risultato fu discutibile: il cantante non riuscì a cancellare il suo pesante accento milanese e così tutta l’interpretazione fu un tentativo continuo di rincorrere la lingua pasticciano tra parole troncate e accenti scomposti.

Max Tortora imita Celentano | L’imitazione impeccabile di Tortora

Il grande Max Tortora, spinto dal collega Verdone, si lancia in questa imitazione spettacolare, che presto diventa virale. Non si può non apprezzare infatti lo sketch che vede un romano imitare un milanese che cerca di parlare in romano. Il risultato è eccezionale.

Max Tortora imita Celentano | Si vive una volta sola

I due attori romani si trovano al momento in Puglia sul set del nuovo film di Carlo Verdone Si vive una volta sola. Si tratta del 27esimo film dell’attore e regista romano, una commedia on the road girata in Puglia che vedremo sul grande schermo solo nel febbraio 2020.

Insieme a Carlo Verdone, tra i protagonisti di Si vive una volta sola ci sono altri grandi del cinema nostrano: Anna Foglietta, Max Tortora, Rocco Papaleo.

The best of Carlo Verdone: le sei scene più belle

Il messaggio di Carlo Verdone in ricordo dell’amico Carlo Vanzina

Carlo Verdone impazzito dopo Roma-Barcellona: “Me sta a partì la pompa” | Video