MASSIMO COLANTONI TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Una delle coppie più interessante di questa edizione di Temptation Island 2019 è sicuramente quella costituita da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. I due hanno deciso di prendere parte al programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia per affrontare il loro viaggio nei sentimenti. Riusciranno a ritrovare la serenità della coppia e uscire più forti di prima?

Ma chi è Massimo Colantoni, concorrente di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Massimo Colantoni Temptation Island 2019 | Chi è

Massimo Colantoni è romano, è nato il 14 novembre 1990 e quindi la sua età è di 29 anni. Romano d’hoc, ha frequentato l’alberghiero ed è tifosissimo della Lazio. Ha inoltre una sorella di nome Valeria.

Oltre al calcio, ha una grande passione per gli animali, ha infatti un cane di nome Xena e adora il raggaeton. Politicamente si definisce sui suoi profili social di destra.

Ha iniziato a lavorare a Roma come agente immobiliare, poi ha aperto un negozio di abbigliamento unisex chiamato Wild Shop. Massimo Colantoni punta molto su questa attività e spera possa dargli grandi soddisfazioni.

È fidanzato con Ilaria Teolis da due anni e mezzo. Nel loro tempo libero amano molto viaggiare. I due convivono già, ma è soprattutto Massimo a non essere convinto di questa relazione e per questo ha deciso di prendere parte a Temptation Island 2019.

“Le cose hanno iniziato a cambiare quando siamo andati a convivere. Io mi sono sentito un po’ troppo chiuso e quindi me la sfogavo uscendo. Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. È diventata una situazione molto pesante. Vorrei farmi una partita alla Playstation in tutta calma e serenità. Cosa che, per assurdo, non posso fare”, ha dichiarato Massimo nel video di presentazione.

Instagram

Massimo è già seguito da oltre 1000 persone sul suo profilo Instagram, un numero sicuramente in crescita durante la partecipazione al reality.