Maria Elena Boschi ristorante | La deputata del Pd Maria Elena Boschi si scaglia contro i giornalisti. Il motivo è la diffusione della notizia, che lei smentisce categoricamente, sull’apertura di un ristorante a Roma.

“Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica”, scrive la parlamentare Pd.

L’agenzia a cui si riferisce Boschi è dell’AdnKronos, che scrive: “Dalle riforme e la battaglia referendaria alla cucina. Maria Elena Boschi, a quanto si apprende, sarebbe intenzionata a lanciarsi nel mondo della ristorazione. La location sarebbe già stata individuata: via Santa Maria dell’Anima, a due passi da piazza Navona, sfocia su largo Febo, quello dell’hotel Raphael, noto per essere stata la residenza romana di Bettino Craxi. Zona di movida tra ristoranti, bar e locali, frequentata molto anche dai politici. I senatori, in particolare, visto che palazzo Madama è a poche centinaia di metri”.

Maria Elena Boschi ha smentito tutto, e ha aggiunto di essere in partenza per Strasburgo, per una settimana al Consiglio d’Europa.

La deputata dem fa parte infatti della Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, insieme ad Anna Maria Bernini, Andrea Orlando e altri deputati e senatori.

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale da non confondere con il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea, che invece sono istituzioni comunitarie. Il ruolo principale dell’organismo è la tutela della democrazia pluralista, il rispetto dei diritti umani e la preminenza del diritto.

Solo poche ore prima Maria Elena Boschi aveva fatto parlare di sé per un selfie su Instagram che aveva fatto il pieno di like, e in cui Boschi si mostra in versione “acqua e sapone”.

