Diletta Leotta, è giallo sul flirt con Francesco Monte. La madre rivela: “La verità è un’altra”

Mamma Diletta Leotta Francesco Monte | La voce circola insistente da alcuni giorni: fra Diletta Leotta e Francesco Monte sarebbe in corso una relazione segreta.

Il gossip è particolarmente intrigante perché implicherebbe un possibile tradimento dell’ex tronista di Uomini e Donne ai danni di Giulia Salemi, che pare abbia molto sofferto per la recente fine della loro relazione.

Ora, a smentire l’ipotesi di un flirt fra Monte e la Leotta è la madre della conduttrice calcistica, che su Instagram prende nettamente le difese della figlia 27enne.

Lo schiaffo di Giulia Salemi a Diletta Leotta: gelosia per Francesco Monte

Ecco cos’ha scritto Ofelia Castorina in un lungo commento a un post su Instagram:

“Tutto inventato, [Diletta] non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram”.

“Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia”.

Mamma Diletta Leotta Francesco Monte | “Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più”

Così scrivendo, la mamma di Diletta Leotta ha anche dimostrato la sua solidarietà nei confronti di Giulia Salemi. Le voci sulla presunta relazione clandestina fra la bionda presentatrice di Dazn e Francesco Monte sono state alimentate da un viaggio insieme in treno e dall’intercettazione di alcune conversazioni telefoniche.

Diletta Leotta, ecco chi è la bella conduttrice televisiva ospite oggi a Verissimo

Dal canto suo, la Leotta ha sempre smentito i rumors affermando in diverse occasioni di essere solo amica, e nulla di più, di Francesco Monte.

Diletta Leotta ha appena interrotto la lunga relazione con Matteo Mammì, nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex amministratore delegato di Sky.

Diletta Leotta e le immagini hot rubate: una foto ha insospettito i magistrati