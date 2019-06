Levante annuncia il singolo con Carmen Consoli: “Realizzo il mio sogno da bambina”

Levante Carmen Consoli singolo | È ufficiale: sta per uscire un nuovo singolo di Levante e Carmen Consoli. Fra la cantante 44enne e Levante (cantautrice classe 1987 il cui vero nome è in realtà Claudia Lagona) intercorre un’alchimia artistica speciale.

Già in passato Levante è stata paragonata proprio a quella che, come lei stessa ammette, è da sempre uno dei suoi modelli musicali.

Lo stretto necessario, questo il nome della canzone, uscirà il prossimo 28 giugno. Lo annuncia Levante in un (commovente) post su Instagram:

Levante Carmen Consoli singolo | Chiudi gli occhi e immaginami piccola dentro a una stanza, con il dito indice sul tasto rec della radio in attesa che passi la tua voce, Carmen.

Immaginami sui diari di scuola, mentre riscrivo i testi delle tue canzoni.

Immaginami su un treno che mi porta via da casa mentre mi ricostruisco la vita ascoltando “Blu Notte”.

Immaginami in autogestione, mentre canto “Amore di plastica”.

Immaginami a chiederti una foto dopo un tuo live mentre mi tremano le gambe come, giuro, non mi sono mai tremate in vita mia.

Immaginami con Dimartino e Colapesce a scrivere una canzone sulla Sicilia, la terra più bella.

Immaginami accartocciata sulle mie gambe, a bere le mie lacrime mentre ascolto le nostre voci insieme, mentre penso a quella radio, a quei diari, a quel treno, a me, Antonio e Lorenzo in quel settembre 2016 pronti a scrivere una poesia.

Dimmi, esiste un motivo per non gioire della vita per cui ho lottato?

Grazie.

L.

Ps. FUORI IL 28 GIUGNO

