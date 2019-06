Katia Fanelli: tutto quello che c’è da sapere sulla concorrente di Temptation Island 2019

Katia Fanelli Temptation Island 2019 | Chi è | Fidanzato | Vittorio Collina | Instagram

KATIA FANELLI TEMPTATION ISLAND 2019 – Tra i concorrenti di Temptation Island 2019, programma tv in onda dal 24 giugno 2019 su Canale 5, c’è Katia Fanelli. La ragazza farà coppia con il fidanzato Vittorio Collina e approderà nel programma condotto da Filippo Bisciglia per mostrare al pubblico da casa il suo carattere.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU TEMPTATION ISLAND 2019

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Witty Tv a pochi giorni dalla messa in onda del programma, in fidanzato Vittorio ha svelato alcuni problemi di coppia, evidenziando che la ragazza è molto concentrata su se stessa, probabilmente a discapito della relazione.

Ma chi è Katia Fanelli? Qual è la sua storia? Katia Fanelli è tra le partecipanti di Temptation Island 2019 insieme a Vittorio Collina. Katia ha 25 anni, vive a Rimini e fino a qualche tempo fa lavorava come commessa in un negozio. Vive con i genitori ed ha un fratello gemello.

Il profilo Instagram ufficiale di Katia Fanelli è @katia_fanelli. Sui social network si definisce una Sales Manager e Fashion Expert. Katia Fanelli e Vittorio Collina sono fidanzati da 2 anni e mezzo.

I TENTATORI DI TEMPTATION ISLAND 2019

“Ho scritto io in accordo con lei. Sto con Katia da due anni e mezzo e sono innamorato – le parole di Vittorio -. Non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, io invece sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera ed io mi arrabbio. Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: “Ringrazia che sono tornata!”. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere. Temptation Island mi servirebbe a capire se realmente è innamorata di me”.

DOVE VEDERE TEMPTATION ISLAND IN TV E STREAMING

TUTTE LE COPPIE DEL PROGRAMMA TV