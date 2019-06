William Kate crisi | Cosa sta succedendo

La crisi tra William e Kate? Se ne parla ormai da settimane.

Secondo quanto riportano numerosi giornali britannici, la coppia reale starebbe attraversando un periodo di particolare difficoltà. Tutto sarebbe nato dal presunto tradimento di lui con la modella Rose Hanbury, ex amica (è proprio il caso di dirlo) della duchessa di Cambridge.

La stessa Hanbury è stata anche protagonista di uno sgarbo a Kate Middleton, presentandosi in occasione del ricevimento organizzato a corte per la visita di Donald Trump. Non solo, ma i media hanno parlato anche dell’insoddisfazione di Kate per come viene trattata da William, che tenderebbe a snobbarla e a non dedicarle le dovute attenzioni.

È stata però la stessa Kate Middleton a dimostrare, se non altro, la sua intenzione di lasciarsi alle spalle questo periodo burrascoso.

Come riferiscono i tabloid britannici, infatti, la duchessa di Cambridge ha fatto a William un regalo con un forte valore simbolico.

Si tratta di un album di fotografie fatto realizzare da Kate, che ripercorre tutti i momenti felici della loro storia d’amore. Si va dai primi incontri, alla convivenza, al matrimonio, per poi arrivare agli scatti sui tre figli George, Charlotte e Louis.

In particolare, sarebbe proprio baby George il protagonista di moltissimi scatti presenti nell’album. Essendo il primogenito, George rappresenta infatti l’inizio del percorso insieme di William e Kate.

Il significato del regalo sembrerebbe chiaro: dimentichiamo le difficoltà e concentriamoci su tutto quello che c’è stato di bello nella nostra relazione.

Uno sguardo al passato funzionale a salvare il presente e a costruire un futuro sempre più roseo. William sembra aver apprezzato il regalo: negli ultimi giorni la coppia è stata protagonista di alcune uscite pubbliche. Entrambi sembravano sereni, come se le difficoltà fossero state lasciate alle spalle.

Vedremo se l’ombra di Rose Hanbury si ripresenterà o se questa ritrovata armonia durerà nel tempo.

