Kate malattia | La crisi tra William e Kate

Kate malattia – Le grane per Kate Middleton sembrano non finire più.

Prima ci si è messa a crisi con il marito, il principe William. Quest’ultimo l’avrebbe tradita con una modella, Rose Hanbury. Una scappatella che ha innescato una burrasca nella famiglia reale inglese, con la stessa regina Elisabetta che sarebbe intervenuta per evitare il divorzio.

La crisi tra William e Kate nelle ultime ore sembra rientrata, complice anche un regalo che la duchessa di Cambridge ha fatto al marito: un album di fotografie che ripercorre tutte le fasi della loro storia d’amore.

Kate malattia | Chinetosi

E tuttavia, per Kate Middleton sembra esserci un problema ancora maggiore, che ha a che fare con la sua salute.

Secondo quanto riportano i media britannici, infatti, a duchessa è affetta da una malattia non curabile: si tratta della chinetosi, un disturbo neurologico che provoca nausee e giramenti di testa durante gli spostamenti in treno, aereo o automobile.

Una vera rogna per Kate, costretta a spostarsi molto spesso per i numerosi impegni istituzionali.

Kate malattia | Regina Elisabetta

La particolarità della vicenda è che si tratta dello stesso disturbo di cui soffre la regina Elisabetta. Anche lei ha convissuto per decenni con la chinetosi, che ne ha limitato le attività.

Non si tratta di nulla di grave per la salute, ma resta comunque un disturbo non curabile che costringerà la duchessa di Cambridge a limitare notevolmente la sua agenda.

Kate malattia – Secondo i media britannici, il malumore mostrato da Kate in occasione dei recenti impegni istituzionali era dovuto proprio ai fastidi provocati dalla chinetosi, e non dalla crisi con William, come avevano ipotizzato alcuni.

