JESSICA BATTISTELLO TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Jessica Battistello è uno dei concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island, il popolare show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Per 21 giorni le sei coppie che prendono parte al gioco dovranno affrontare varie prove per testare la solidità e la resistenza del loro amore.

Alla fine, con il falò di confronto, le coppie decideranno se uscire nuovamente insieme dal programma o separarsi. Una delle coppie più attese è quella composta da Jessica Battistello e Andrea Maddalena.

Ma chi è Jessica Battistello, concorrente di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Inizia lunedì 24 giugno 2019 Temptation Island 2019, il popolare docu-reality di Canale 5, in onda ogni lunedì in prima serata. Jessica Battistello è nata il 12 febbraio 1994 a Piove di Secco, in provincia di Pordenone, ma vive da tempo ad Albano Terme.

Sua madre è domenicana, e quindi le due vivono da tempo separate. Attualmente la concorrente di Temptation Island 2019 lavora come consulente per un’agenzia di Assicurazioni, e da quanto pubblica sui social sembra molto legata al suo lavoro.

Jessica e Andrea

Jessica e Andrea sono fidanzati da 2 anni e 9 mesi e vivono in provincia di Padova. Stavano addirittura organizzando il matrimonio, ma poi la ragazza, presa da molti dubbi, ha deciso di annullare la celebrazione.

“Mia madre è di Santo Domingo e infatti sarei dovuta andare in un college a Miami per stare più vicino alla mia famiglia. Alla fine ho invece deciso di restare qui con Andrea, solo con lui e non è facile. Dovevamo sposarci il 9 giugno 2019. Dopo l’entusiasmo iniziale mi sono venuti dei forti dubbi e delle forti paure. Così ho deciso di disdire la data e annullare il matrimonio”, ha dichiarato la concorrente nel video di presentazione.

Su Instagram Jessica è seguita da oltre 11mila persone, con le quali condivide momenti della sua vita di tutti i giorni e del suo lavoro.