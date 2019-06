L’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni per volare alle semifinali degli Europei Under 21

Italia Under 21 si qualifica se… | Tutte le combinazioni | Semifinali Europei U21

ITALIA UNDER 21 SI QUALIFICA SE… – C’è ancora speranza. L’Italia Under 21 può ancora qualificarsi alle semifinali dell’Europeo U21 in corso nel nostro Paese come migliore seconda.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019

Nonostante la vittoria sul Belgio all’ultima giornata, l’Italia ha infatti chiuso al secondo posto nel Gruppo A degli Europei Under 21. La Spagna ha travolto per 5-0 la Polonia e si è assicurata il primo posto grazie a una migliore differenza reti negli scontri diretti. L’Italia si è piazzata seconda e adesso può solo sperare in risultati positivi nelle partite degli altri gironi per qualificarsi alle semifinali come migliore seconda del torneo.

Alla fase ad eliminazione diretta, secondo quanto stabilito dal regolamento stilato dalla Uefa, accedono infatti le tre vincitrici dei rispettivi gironi e la migliore seconda (prendendo in considerazione tutti e tre i gruppi). L’accesso alle semifinali dà il pass per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Per conoscere il proprio destino la squadra di Gigi Di Biagio dovrà attendere la chiusura del Gruppo C. Tutto passa dalla sfida tra Francia e Romania che si giocheranno il passaggio alle semifinali nello scontro diretto all’ultimo turno.

I GIRONI DELL’EUROPEO UNDER 21

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21

Italia Under 21 si qualifica se… | Le combinazioni | Risultati | Semifinali Europei U21

Ma vediamo quali sono le combinazioni che servono agli azzurrini per volare alle semifinali dell’Europeo. L’Italia si qualifica se…

la Romania batte la Francia

la Francia batte la Romania con 3 o più gol di scarto

A complicare tutto il rischio biscotto: con un pareggio entrambe le squadre sarebbero sicure del passaggio alle semifinali, con Romania prima classificata e Francia al secondo posto, migliore tra le seconde ai danni dell’Italia.

Italia Under 21 si qualifica se… | Come viene scelta la migliore seconda?

Come detto, ad accedere alle semifinali non sono solo le prime classificate dei gruppi, ma anche la migliore seconda. Ma come viene “scelta” la migliore seconda del torneo? Quali sono i criteri? Vediamoli insieme:

Punti

Differenza reti

Numero gol segnati

Totale punti disciplinari più basso (espulsioni: 3 punti, ammonizioni: 1 punto, espulsione per doppia ammonizione: 3 punti)

Posizione nel ranking UEFA Under-21 al momento del sorteggio della fase finale

I CONVOCATI DI GIGI DI BIAGIO PER L’EUROPEO