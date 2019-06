La storia di James, il fratello depresso di Kate Middleton

Fratello Kate Middleton | In un’intervista alla rivista britannica Tatler, James Middleton, fratello minore della Duchessa di Cambridge, ha nuovamente parlato del suo difficile rapporto con la sorella, con se stesso e, soprattutto, con la depressione.

Per il bellissimo e tormentato James, Kate Middleton rappresenta una presenza ingombrante e difficile da gestire. A James, in particolare, non piace essere considerato “il fratello di”.

Lui, invece, vorrebbe che il suo nome non fosse sempre e solo pronunciato facendo rifermento alla moglie di William.

Ogni fatto che lo riguarda viene filtrato, secondo James, dal successo della sorella. “Sono stato giudicato in base al profitto delle mie aziende, additato come fallimento”, spiega il 32enne, che gestisce Boomf, un’azienda che vende marshmallows personalizzati e che nel 2016 ha subito importanti perdite pari a 2 milioni di sterline.

Fratello Kate Middleton | “Sono stato giudicato in base al profitto delle mie aziende- continua con rammarico- additato come un fallimento. Ciò mi ha messo pressione. Ciò che mi succede non ha nulla a che vedere con i rapporti con la mia famiglia. Alcune mie idee funzioneranno, altre no. Ma questo sono io”.

In passato James è stato affetto da pesanti disturbi di saluti mentale, quali un disturbo dell’attenzione (Add, Attention deficit desorder) e una depressione che lui stesso, in un’intervista al Daily Mail, ha descritto come “paralizzante”.

A causa dell’Add, James ha dovuto far fronte alle proprie carenze scolastiche quand’era bambino e, in maggiore età, a problemi sociali e nell’interazione con gli altri.

“Di notte non riuscivo a dormire, una cacofonia di rumori immaginari mi risuonava nella testa, il frastuono era incessante. La depressione è il cancro dell’anima”.

