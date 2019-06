Francia Romania Under 21 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell’Europeo U21 2019

FRANCIA ROMANIA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 24 giugno 2019, Francia e Romania si sfidano nell’ultima partita della fase a gironi del gruppo C degli Europei Under 21 in corso in queste settimane in Italia.

Quella di stasera allo stadio Dino Manuzzi di Cesena è una partita davvero molto importante, non soltanto per le due Nazionali che scendono in campo, ma anche per l’Italia, che spera di poter accedere alle semifinali come migliore seconda dei gironi. Ecco perché il match tra Francia e Romania sarà molto seguito anche nel nostro Paese.

L’Italia Under 21 si qualifica alle semifinali degli Europei 2019 se… Tutte le combinazioni

Ma dove vedere Francia Romania U21 in tv e in live streaming? Su Sky Sport o su Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019

Francia Romania streaming live Under 21: dove vedere la partita in diretta tv | Europeo U21 2019

La partita Francia Romania sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, questa sera, a partire dalle 20.50. Il match, delicatissimo anche per l’Italia, è disponibile quindi in chiaro e completamente gratis.

Se volete vederlo, vi basta andare sul canale 2 o 502 (in HD) del vostro digitale terrestre, o sul canale 102 di Sky.

Previsto come sempre un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro. Calcio d’inizio alle ore 21.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER L’EUROPEO UNDER 21

Dove vedere Francia Romania in live streaming | Europeo U21 2019

La partita dell’Europeo U21 tra Francia e Romania è disponibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Per accedere, vi basta andare sull’omonimo sito (o scaricare l’app per Android e iOS) e registrarvi (gratuitamente) con mail o social network.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite dell’Europeo Under 21 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Francia Romania streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca stasera?

Ma chi giocherà la delicata partita di questa sera? Di seguito, le probabili formazioni della sfida tra le Nazionali Under 21 di Francia e Romania:

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Amian, Konaté, Upamecano, Ballo; Guendouzi, Ntcham; Ikoné, Reine-Adélaïde, Del Castillo; Mateta.

Allenatore: Ripoll

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Nedelcu, Cicaldau; Coman, Hagi, Ivan; Petre.

Allenatore: Radoi

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria)