FOTO VIDEO CHIARA FERRAGNI INSTAGRAM – Si dice che l’autoironia sia uno dei migliori segni di intelligenza. Se è così dev’essere considerata intelligentissima la più nota influencer italiana. Chiara Ferragni riceve continuamente i complimenti per la capacità di sorridere o ridere di sé, dei suoi difetti o dei suoi errori. Lo dimostrano anche le ultime foto e gli ultimi video pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram. I fan della imprenditrice-blogger hanno commentato le immagini di oggi evidenziando proprio l’autoironia.

In un breve video da Amsterdam Chiara Ferragni sembra impacciata mentre si esibisce con dei palloni in una giravolta. Le immagini hanno ottenuto in appena 7 ore ben 1,6 milioni di visualizzazioni. “Viva l’autoironia di questa donna”, è stato uno dei commenti. E ancora: “La forza di questa persona sta proprio in questo tipo di post”.

In un successivo post Instagram la Ferragni compare vicina a un un poster pubblicitario con l’immagine del suo volto. “Trova qualcuno che ti guardi nel modo in cui Chiara Ferragni guarda se stessa”, è il messaggio che accompagna la foto. La risposta positiva dei follower non si è certamente fatta attendere.

È “una delle poche influencer dotate di autoironia”, è stato uno dei commenti all’immagine. Un giudizio ripetuto anche poco dopo, da qualcuno che si chiede come mai l’influencer sia anche odiata. “Autoironica, divertente, simpatica, audace, carismatica, creativa, dolce, gentile, modesta, intelligente. Questa donna è una forza della natura! Sinceramente non capisco perché tutto questo odio”, è il commento del profilo di un accanito fan.

Foto e video Chiara Ferragni | L’autoironia condivisa con Fedez

Ma si può dire con certezza che ironia e autoironia sono doti che la Ferragni condivide anche con suo marito Fedez, anche lui seguito su Instagram da un esercito di milioni di fan. “Voglio la prova del DNA”, ha scritto ieri ironicamente il rapper riferendosi al figlio Leone e alla sua somiglianza alla mamma.