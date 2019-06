La foto di Fedez e Leone a torso nudo per la prova costume, ma i fan si soffermano su un dettaglio

Foto Fedez | Leone | Instagram

FOTO FEDEZ LEONE INSTAGRAM – Fedez, si sa, nutre un amore sconfinato per il figlio Leone. Sui social, il rapper milanese quotidianamente si diverte a pubblicare stories e post in cui appare il piccolo di casa Ferragnez. Sul profilo Instagram di Fedez il 23 giugno è apparsa una foto in cui si vedono padre e figlio in posa, a mostrare i muscoli. La foto è divisa in due e mostra due attimi dello stesso momento.

Da una parte c’è il rapper che mostra i muscoli e il piccolo Leo che prova con fare buffo a imitarlo; nell’altra si vede il rapper ancora in posa e Leone che sembra concentrarsi sul suo pancino. Accanto, Fedez scrive ironico: “Pronti per la prova costume”. Con tanto di emoji del braccio muscoloso.

Foto Fedez | Leone | Gli utenti che apprezzano

Molti utenti hanno lasciato commenti sotto al post del rapper milanese sottolineando la dolcezza del momento. “Quanto lo adoriamo questo Leo che fa i gesti da Rapper?”, scrive un utente. “Leo riesce sempre a svoltare le giornate storte”, si legge in un altro commento. E ancora: “Lello più pronto di Fede alla prova costume”, scrive un altro fan.

Foto Fedez | Leone | Gli utenti che non apprezzano

Molti altri utenti, però, invece di soffermarsi sulla tenerezza dei due, si sono lasciati andare a commenti poco lusinghieri nei confronti del piccolo Leone. Non tutti hanno apprezzato il pancino tondo del figlio dei Ferragnez e l’hanno fatto notare: “Ma ha già la panza di un pensionato”, scrive qualcuno; “Lello pancia da alcolizzato”, si legge in un altro commento. “Un po’ panzone”, gli fa eco un altro utente.

