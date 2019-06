“Emma Bonino è una corrotta che spara solo stronzate”: gli insulti alla senatrice dopo il malore

Emma Bonino malore insulti social – Emma Bonino è stata ricoperta da una raffica di insulti offensivi sui social network. Dopo il malore avvertito dalla leader di +Europa domenica 23 giugno durante l’assemblea nazionale del partito, gli utenti hanno commentato la notizia con offese e parole cariche d’odio nei suoi confronti.

La senatrice si è accasciata sul pavimento al termine del suo intervento, mentre scendeva dal podio. Ora Emma Bonino sta bene. A farla cadere a terra sarebbe stato un semplice calo di pressione, e non un malore grave, come ha confermato anche lo staff del partito attraverso un post Facebook.

Lo stesso post in cui +Europa ha espresso preoccupazione per la valanga di insulti che augurano il peggio a Emma Bonino. “Impressionante la serie di commenti che augurano il peggio a una persona che ha dato tutta se stessa per renderci più liberi, sfidando la corrente, senza mia risparmiarsi”, si legge sulla pagina Facebook.

L’ex ministro degli Affari Esteri del governo Letta è stata definita una “rompiscatole corrotta” che “spara solo stronzate“.

“Prima possibile vai all’inferno, il tuo posto giusto”, scrive un utente commentando un articolo che ha pubblicato la notizia del suo malessere temporaneo. E ancora “resisti Emma, come farò a vivere senza sentire le stronzate che racconti?”, “Il dramma è che si sia accasciata a terra o che si sia rialzata di nuovo?”, commenta su Facebook un utente incattivito.

Oltre agli insulti, gli utenti sui social hanno rivolto alla leader politica l’accusa di essere pagata da George Soros, il filantropo miliardario al centro di molte teorie complottiste.

Nei giorni scorsi anche Andrea Camilleri è stato vittima di odio e insulti sui social in seguito al ricovero presso l’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore siciliano è ricoverato a causa di un arresto cardiaco da circa una settimana.

