David Scarantino Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Cristina Incorvaia

Riparte Temptation Island, su Canale 5, e tra i concorrenti dell’edizione del 2019 spicca anche David Scarantino.

Il suo è un nome molto conosciuto all’interno di quella fascia di telespettatori affezionati ai programmi di Maria De Filippi e soprattutto a Uomini e Donne.

È grazie al trono over, infatti, che David Scarantino è diventato famoso nel mondo della televisione italiana. Oggi, il 41enne si appresta a iniziare la sua avventura a Temptation Island 2019, altro programma targato De Filippi che arriva alla sua sesta edizione.

Temptation Island 2019, tutto quello che c’è da sapere

Ma chi è David Scarantino? Con chi è fidanzato e cosa si sa della sua carriera? Scopriamolo insieme.

David Scarantino Temptation Island | Chi è | Età

David Scarantino è nato nel 1977 a Genova. Nella vita fa l’imprenditore, arrivo nel commercio ma anche nel settore immobiliare.

A 41 anni, David si distingue per il suo fisico statuario. Non ha mai nascosto di amare lo sport, soprattutto il fitness e il ciclismo, e di seguire una dieta salutare per potersi mantenere in forma.

David Scarantino | L’esperienza a Uomini e Donne

Come già anticipato, è con Uomini e Donne che Scarantino affianca, alla sua carriera da imprenditore, quella da uomo del mondo dello spettacolo.

È il 2018 quando David entra a far parte del cast del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della sua esperienza nel dating show di Canale 5, ha fatto capitolare molte donne, tra le quali la stessa Gemma Galgani, autentica star del programma, e la bellissima Pamela Berretta.

Eppure, l’interesse di Scarantino è andato a un’altra donna, Cristina Incorvaia, con la quale ha avviato un lungo periodo di frequentazione, condito da momenti romantici e litigi incredibili. Con lei, alla fine, ha deciso di lasciare il programma per proseguire la conoscenza lontani dagli occhi delle telecamere.

David Scarantino Temptation Island | Perché ha deciso di partecipare

A giugno 2019, David Scarantino viene annunciato all’interno del cast di Temptation Island, il reality che prevede che una serie di coppie (sei, quest’anno) vivano separate per 21 giorni: Accanto a loro una serie di tentatori, che provano a far cadere ognuno dei membri della coppia nella spirale del tradimento.

“Io sono innamorato di Cristina – ha dichiarato David nel video di presentazione del programma – ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo”.

David Scarantino Temptation Island | Vita privata

Secondo il poco che David ha fatto trapelare sul suo passato, sembra che sia stato sposato. Il suo matrimonio, dal quale non sono nati figli, è durato però molto poco: solo un anno.

Non si sa molto altro sulla vita privata di Scarantino.

David Scarantino Temptation Island | Instagram

Grazie alla sua partecipazione ai programmi di Canale 5, David ha ottenuto un discreto seguito sui social network.

Su Instagram, ad esempio, è seguito da oltre 13mila follower.

Dove vedere Temptation Island 2019 in streaming