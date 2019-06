Cristian Imparato fidanzato – Cristian Imparato è felicemente innamorato dopo il coming out in diretta tv durante il Grande Fratello 16. Il cantante, ex bambino prodigio del programma tv Io canto, ha presentato sui social il nuovo fidanzato.

Il 23enne palermitano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del bacio con il compagno Davide Vitale, uno studente di medicina anche lui originario del capoluogo siciliano.

“Complicità. 👬🌈 #balliamoinsieme #boyfriends”, ha scritto Imparato come didascalia del post che ha raggiunto in breve tempo oltre 12mila like.

È la prima volta che il concorrente dell’ultima edizione del Gf pubblica una foto così inequivocabile dopo aver fatto coming out nella casa più spiata d’Italia durante una conversazione con altri partecipanti del reality, Kiko ed Enrico Contarin.

“Sono gay e voglio un figlio“, aveva spiegato l’ex vincitore di Io Canto, talent condotto da Gerry Scotti, durante il reality Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Già di recente Imparato aveva postato una serie di foto in atteggiamenti intimi con un aitante ragazzo moro ma finora non era così chiaro se i due avessero una relazione.

Ora invece Imparato ha deciso di non nascondersi più e di mostrare al suo pubblico social, oltre 115mila follower, il suo nuovo amore. Non sono mancati però duri commenti da parte di haters, oltre alle testimonianze di affetto e sostegno alla coppia: “La magia dell’amore brilla… daje tutta. Siete na bella coppia”.

“Da vomito, w la fi**”, “Che ridicoli che siete tutti e due! Quell’altro/a con quella giacchetta dorata fa ridere!”, “Potete per piacere non mettere le vostre foto mentre vi baciate?”, si legge tra i vari commenti.

